/628430/حسام-المندوه-الطالب-بيزهق-من-المناههج-ولابد-من-إبهار-بصرى-فيديو

وقال عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، حسام المندوه:” أثناء زيارة إحدى المدارس فى دائرة بولاق الدكرور، وجدنا قصور فى طرق التعلم، حيث برز إنها تفتقد لعنصر الإبهار، مؤكدا على أنه من غير المنطقي زيارة كل المدارس ولكن سرنا على نهج العمليات الحسابية والأبحاث العلمية من خلال اخذ عينات وفحصها من المدارس.

أهمية العنصر الجاذب والابهار البصري

وأشار حسام المندوه عضو مجلس النواب، إلى أهمية العنصر الجاذب والإبهار البصري فى ترغيب الطلاب فىعملية التعلم ،من خلال مناقشة المشاكل التي تواجه الطلاب ،حيث عبر بعض الطلاب عن وجود مشاكل مع الانترنت وتم حلها بالقنوات الفضائية، المعلم لابد من وجود حالة ابهار للطالب ومن هنا جاءت أهمية العنصر الجاذب والابهار البصري ،من خلال المنصات الالكترونية والاستديوهات الخاصة بوازرة التربية والتعليم.

فلاشة بعنوان التعليم الجاذب

وتابع حسام المندوه عضو لجنة التعليم بمجلس النواب:” وزير التربية والتعليم عندما دخل القاعة أهدي كل نائب فلاشة عليها بعض المقررات الدراسية والمناهج وجزء من بنك المعرفة،مشيرا إلى حديثه مع الدكتور طارق شوقي قائلا:” انا برضو لدي فلاشة محتواها بعنوان التعليم الجاذب”،مؤكدا على أن هذا العنوان يتسق مع سياسية الدكتور طارق شوقي وسياسة وزارة التربية والتعليم والأسس الحديثة لتطوير منهجية التعليم ،لافتا إلى أن اهتمامه بالتعليم وكل مايهم المواطن المصري والتعليم اهم ما يهم المواطن .

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وأشاد النائب حسام المندوه عضو مجلس النواب، بالمنصات الإلكترونية والقنوات الفضائية والأرضية التي أنشأتها وزارة التربية والتعليم واصفا إياها بالرائعة ،لافتا إلى وجود مشكلة أننا عندما قمنا بزيارات ميدانية فى دائرتي بولاق الدكرور ومناطق آخري وسألنا الطلبة وأولياء الأمور عن مدي استفادتهم من هذه المنصات والقنوات نجد الإجابة ليست بنفس قدر المردود المتوقع من هذه الجهود المبذولة ، وعندما سألتهم ليه مبتستفيدوش من هذه المنصات أجابو " بنزهق" ومن هنا لابد من استخدام هذه المنصات والقنوات فى ان يكون العليم ممتع وان يكون هناك أبهار بصري يجذب الاطفال للمشاهده بدل مشاهدة الافلام الكرتونية، مشيرا إلى ظهور مصطلح "التعليم الممتع" حول العالم ويهدف إلى أن لا يكون تعليم فقط أو أمتاع فقط .

محتوي الفلاشة هو تحويل المنهج الدراسي وتقديمة بشكل ممتع للطالب ، مثل أن يكون هناك درس معين عن الزراعة والحقل والمنتجات الزراعية والفلاح ودوره فى المجتمع ، إذا قرأها الطالب كمعلومة لن يتسفيد منها او شرحت بشكل جاف لن يستخلص القيمة الحقيقية من هذا الدرس ،لذلك لابد من تمثيل المشهد أمام الطلبة من خلال ارتداء المعلم ملابس الفلاح داخل استديوهات تكون فى مؤسساتنا التعليمية وزراعة الأرض واجراء حوار مع فلاح آخر والذي سيقوم به معلم آخر بحيث يستمتع الطالب مما سيثل ربط ذهني جيد بين المعلم والفلاح.

وقال المندوه عن التعليم عن بعد " البعد جفا" ف استخدام هذه الامثلة يخلق حالة جديدة من الجذب الجيد ليشاهد ويستمتع لأنه إذا استمتع تأكد من انه تعلم ، هذا هو محتوي الفلاشة ، فى محاولة لتوضيح فكرة معينة أو تصور معين يمكن من خلال استخدام الالصول الثابتة فى الاستثمار فى التعليم المصري الحالي ، من وجود استديوهات و منصات ضخمة