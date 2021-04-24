/628444/مصطفي-محمد-يسجل-هدفا-عالميا-بعد-العودة-من-الإصابة--فيديو

سجل الدولي مصطفي محمد الهدف الأول له يعد غيابة عن فريقه جالاتا سراي في الدوري التركي الممتاز أمام أنطاليا سبور في الدقيقة 77 من همر المباراة ليتقدم فريقة بهدفه في المباراة بنتيجة هدف دون رد، في لقاء الجولة 37 من إنطلاقة الدوري.

دخل الدولي المصري مصطفي محمد بديل في المباراة في بداية أحداث الشوط الثاني في المباراة، ليتألق في احداث المباراة، بعد غياب طال علي الإنضمام في صفوف الفريق في ثلاث مباريات في الدوري.

اخر مباريات جالاتا سراي

ومن الجدير بالذكر ان اخر مواجهات فريق جالاتا سراي كانت أمام فريق طرابزون التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، في لقاء الجولة السادسة والثلاثون من الدوري التركي الممتاز، والتي غاب عنها مصطفي محمد بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

ومن ناحيه اخري قد انضم مصطفى محمد، صاحب الـ23 عاما، خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية لفريق جالاتا سراى قادما من فريق الزمالك، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 4 ملايين دولار.

وتألق مصطفى محمد منذ انضمامه للفريق التركى، ونجح فى تسجيل 7 أهداف فى جميع المسابقات بواقع 6 أهداف فى الدوري التركي الممتاز بقميص جالاتا سراي، بجانب هدف فى كأس تركيا.

تشكيل جالاتا سراي في المباراة:

في حراسة المرمي: فيرناندو موسليرا.

في خط الدفاع: مارسيلو ساراتشي - سينير – ريان دونك – أومير.

في خط الوسط: أوغينكارو إيتيبو – جيدسون فيرنانديش. أمامهما: هنري أونيكيرو – أردا توران – سفيان فيغولي.

في خط الهجوم: فالكاو.

موقف الفريقين في الدوري:

يحتل فريق جالاتا سراي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز برصيد 69 نقطة، من أصل 35 مباراة حقق من خلالها 21 إنتصار، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 8 مباريات، سجل من خلالها 67 هدف، في حين تلقت شباكة 33 هدف في هذا الموسم.

يحتل فريق أنطاليا سبور المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز برصيد 42 نقطة، من أصل 36 مباراة، حقق من خلالها 9 انتصارات، وتعادل في 15 مباراة، وخسر في 12 مباراة، سجل من خلالها 36 هدف، في حين تلقت شباكة 48 هدف في هذا الموسم.