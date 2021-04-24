الشوط الأول: الأهلي يضرب إنبي بـ"الثلاثة" « فيديو »

/628446/الشوط-الأول-الأهلي-يضرب-إنبي-بـالثلاثة--فيديو

دخل الأهلي أحداث الشوط الاول للمباراة أمام إنبي، ليتقدم بثلاث اهداف دون رد، في لقاء مؤجل جمع الفريقين من الأسبوع الثالث عشر من ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ويشهد علي اللقاء ملعب بترو سبورت.

سجل حسين الشحات الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الأولي من إنطلاقة المباراة، من خلال تمريرة طولية من سعد سمير لحسين الشحات خلف المدافعين ويستلم الكرة وينفرد علي المرمي ويسكنها الشباك علي يسار الحارس.

هدفين فى دقيقتين حسين الشحات ومحمد شريف 👏🏻❤️🦅 pic.twitter.com/9UCKus5yRV — Amira Elhdiny (@AmiraElhdiny) April 24, 2021

وسجل الهدف الثاني محمد شريف في الدقيقة الثالثة، من خلال كرة طولية رائعة من حسين الشحات من وسط الملعب إلى محمد شريف استلم الكرة بشكل رائع وسدد كرة في الزاوية الضيقة لمرمى محمود جاد حارس مرمى إنبي.

محمد بك شريف ♥️♥️

افضل مهاجم دخل الأهلى من سنين ♥️👏👏 https://t.co/8WxTbTZfKP — Abdel Rahman Eissa 🇪🇬🦅 (@elrahman_eissa) April 24, 2021

سجل الهدف الثالث في اللقاء لاعب منتصف الملعب عمر السولية، في الدقيقة 43 من عمر المباراة، من خلال تمريرة زاحفة أرضيه من محمد مجدي أفشة من ضربة حرة مباشرة، ليسددها السولية بقوة علي المرمي وتسكن الشباك علي يسار حارس المرمي.

حلوة الليلة وجميلة احتفالية ولا اروع ب ١١٤ عام على تاسيس اعظم نادي في الكون هدف المايسترو الجديد عمرو السولية pic.twitter.com/4VnwySGyUE — khaled (@Khaled01Amr) April 24, 2021

سجل محمد مجدي أفشة هدف في الدقيقة 11 من عمر المباراة، ولكن حكم اللقاء يحرمة من المشاركة وترك أسمة بين لاعبي الفريق المتألقين في المباراة وسجلوا، بقرار الوقوع في مصيدة التسلل خلف مدافعي إنبي.

تشكيل الأهلي في المباراة:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - رامي ربيعة – سعد سمير - بيكهام.

في خط الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية.

في خط الوسط الهجومي: أفشة - حسين الشحات - محمود كهربا.

في خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل فريق إنبي في المباراة:

في حراسة المرمى: محمود جاد.

في خط الدفاع: كريم فؤاد – رامي صبري – إبراهيم القاضي - مصطفى دويدار.

في خط الوسط: مصطفى شكشك - صلاح ريكو –– مصطفى شلبي - أحمد العجوز.

في خط الهجوم: دينو بيتر - جون أوبوكا .