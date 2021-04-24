"صعيدي بقُصة".. سخرية رواد السوشيال ميديا من ريهام حجاج وأول تعليق لها

/628447/صعيدي-بقصة-سخرية-رواد-السوشيال-ميديا-من-ريهام-حجاج-وأول-تعليق-لها

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور للفنانة ريهام حجاج من مسلسلها وكل ما نفترق، وخاصة مشهد من الحلقة 11، حيث ظهرت متنكرة في زي رجل بالجلباب الصعيدي والعمة وله "قُصة"، واعتبره المشاهدين استخفاف بعقولهم ولاقت "حجاج" العديد من ردود الأفعال المهاجمة والتي انتقدت ظهورها.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنانة ريهام حجاج على الإنتقادات التي تعرضت لها خلال الساعات الماضية، بسبب مشهد من مسلسل وكل ما نفترق.

الجمهور يسخر من ريهام حجاج بسبب مسلسل وكل ما نفترق

سخر الجمهور من مظهر ريهام حجاج ووصفوها بـ الصعيدي ابو قصة، وانتشر كوميك سخرية منها، لتخرج ريهام حجاج عن صمتها وترد من خلال "استوري" لها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" كاتبة: "هي الناس اللي بتقول إن شخصية زينب ولد صعيدي بقصة!! بتخترعوا لية يعني لو اللي بيتكلم مجنون فالمستمع عاقل أكيد أزاي هعمل دور راجل الشخصية اسمها زينب".

وأستكملت: "زينب يعني زوزو (بنت) وأول ظهور ليا في الحلقة الأولى يعني مش مفاجأة وطبيعي لو بنت شعرها كدة ولبست عمة هيطلع ليها قصة ومش معنى أنها صعيدية يبقى لازم يبقى شعرها كيرلي زي شخصية مأمونة البنات الصعايدة القمر".

يذكر ان الفنانة ريهام حجاج تجسد شخصية "نور" خلال مسلسلها وكل ما نفترق التي تحاول عائلة زوجها التخلص منها بعد معرفة اسرارها، وتنطلق نور في مغامرة للبحث عن ابنتها المخطوفة برفقة شقيقتها زينب، ويشاركها في بطولة المسلسل كلاً من الفنان عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، أحمد فهمي، سلوى خطاب، رانيا يوسف، ومحمد الشرنوبي.