/628448/قدها-وقدود-حملة-عالمية-من-المصريين-بالخارج-لدعم-القيادة-السياسية-في-قضية-سد-النهضة

أطلق المصريون في الخارج، حملة عالمية تحت عنوان قدها وقدود لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع القرارات التي يتخذها حول سد أثيوبيا بما يحقق المصلحة للمصريين.

عادل حنفى: الحملة يشارك فيها العديد من المصريين

وأكد عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، المتحدث الرسمي للاتحاد فرع السعودية، أن الحملة يشارك فيها العديد من المصريين بالخارج على مستوى العالم بينهم علماء ورجال أعمال وسياسين ورجال دين، وبمشاركة أبناء الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس لدعم القيادة السياسية المصرية.

وأوضح عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، أن الحملة هدفها التأكيد للعالم أن المصريين بالخارج يؤيدون القرارات المصيرية التي تتخذها القيادة السياسية وعلى رأسها قضية سد أثيوبيا ورفض الإدعاءات الكاذبة التي تروج لها الجماعة الإرهابية.

عادل حنفى: المصريون يؤيدون ويدعمون قرارات الرئيس بشأن السد

وأكد عادل حنفي، أن المصريون يشيدون بجميع القرارات والخطوات التي تتخذها القيادة المصرية، مشيرا إلى أن المصريون بالخارج يؤيدون ويدعمون بكل قوة قرارت الرئيس السيسي بخصوص السد.

وتابع عادل حنفى:” المصريون في الخارج يرفضون التعنت الإثيوبي والمماطلة في الحوار للتواصل إلى حلول بما يضمن حقوق جميع الأطراف وبما يحقق مصلحة الجيمع”.

وأشار إلى أن المصريون في الخارج يقومون بعمل حملات في الخارج للتعريف بحقوق مصر في مياه النيل وما تقوم به مصر من خطوات قانونية والسعي لوضع حلول ترضي جميع الأطراف بما يحقق مصلحة الجميع، موضحا أن المصريون بالخارج يقومون بعمل ندوات للتعريف بحقوق مصر المائية.

وأكد عادل حنفي، أن ما يقوم به المصريين بالخارج يعد قوى ناعمة لمساندة مصر فى قضية سد النهضة وتوضيح أبعاد مسارها على الصعيد الدولي، لافتا إلى أن أبناء مصر في الخارج يقفون على قلب رجل واحد لتوضيح أبعاد القضية للرأي العام العالمي.