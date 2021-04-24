/628449/الشحات-يتفوق-على-عاشور-ويسجل-أسرع-هدف-للأهلي-في-تاريخ-الدوري-تفاصيل

حقق حسين الشحات رقما مميزا بعد تسجيله هدف الأهلي الأول في مرمى إنبي، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب بتروسبورت في اللقاء الذي يقام ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر المؤجلة من الدوري الممتاز، وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

وأحرز حسين الشحات هدف الأهلي الأول في الثانية 30 من أحداث الشوط الأول، ليتفوق على حسام عاشور لاعب وسط وقائد المارد الأحمر السابق الذي كان يحتل الرقم القياسي لأسرع هدف سجله الفريق الأحمر في الدوري بالثانية 34 من أحداث المباراة خلال لقاء طلائع الجيش عام 2009 – 2010.

أسرع هدف للأهلي في الدوري

ويعد هدف حسين الشحات في الثانية 30 من الشوط الأول في مباراة إنبي هو ثامن أسرع هدف في تاريخ الدوري المصري ، يليه هدف حسام عاشور في المركز الثالث في الثانية 34، وهو أسرع هدف للأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز عبر التاريخ.

تشكيل الأهلي أمام إنبي في الدوري

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن التشكيل الرسمي للفريق الأحمر في مواجهة إنبي في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر المؤجلة من الدوري الممتاز في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب بتروسبورت.

وشهد التشكيل تواجد كوكا و بيكهام في التشكيل الرسمي وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - رامي ربيعة – سعد سمير - بيكهام.

خط الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: أفشة - حسين الشحات - محمود كهربا.

خط الهجوم: محمد شريف.

وتنطلق أحداث مباراة الأهلي و أنبي في الدوري في تمام التاسعة والنصف مساء على ملعب بتروسبورت في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر في تحقيق الفوز والعودة لطريق الإنتصارات عقب الخسارة الأخيرة أمام سموحة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في الوقت القاتل.

ويدخل إنبي مباراة الأهلي بتشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم فؤاد – رامي صبري – إبراهيم القاضي - مصطفى دويدار.

خط الوسط: مصطفى شكشك - صلاح ريكو –– مصطفى شلبي - أحمد العجوز.

خط الهجوم: دينو بيتر - جون أوبوكا .