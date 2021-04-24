/628450/خاص-مسئول-بجنوب-إفريقيا-يكشف-هل-يرحل-موسيماني-عن-الأهلي

انتشرت في الساعات الأخيرة أخبار تفيد برحيل بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، من أجل تولي تدريب منتخب جنوب إفريقيا خلال الفترة القادمة.

وانفرد موقع دوت الخليج قبل ساعات بوجود إتصالات مكثفة من جانب كبار الدولة في جنوب إفريقيا مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للموافقة على رحيل موسيماني إلي جنوب إفريقيا خلال الأيام القادمة.

وكانت المفاوضات قد وصلت إلي رغبة رئيس الأهلي بتواجد موسيماني، ولكنه قرر إستشارة المدير الفني وتحديد مصيرة النهائي، حتى يكون هو المسئول عن قرارة الحاسم.

مفاوضات موسيماني مع جنوب إفريقيا

وتريد إدارة الأهلي تواجد المدرب خلال الفترة القادمة، ولكن الضغوطات كثيرة ومكثفة للغاية خلال الأيام الماضية، من أجل الموافقة على رحيل موسيماني، وأحترم الخطيب طريقة التفاوض معه قبل التحدث مع المدرب من جانب المسئولين في جنوب إفريقيا.

خاص لـ «دوت الخليج»: الخطيب يوافق على رحيل موسيماني إلى جنوب إفريقيا

وتواصل موقع دوت الخليج مع "دومينيك شيمافي" مدير الميديا في اتحاد جنوب إفريقيا، من أجل الرد على كل ما أثير خلال الفترة الماضية، بقرب رحيل موسيماني والعودة لتدريب منتخب جنوب إفريقيا".

وأكد "دومينيك شيمافي" في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج: "أنه بالفعل هناك مفاوضات مكثفة من جانب كبار الدولة في جنوب إفريقيا للضغط على موسيماني من أجل الرحيل عن تدريب الأهلي والتواجد مع منتخب البافانا بافانا خلال الفترة القادمة".

وأكمل شيمافي: "أعلم أن موسيماني في حيرة شديدة لأنه لا يريد إنهاء رحلتة مع الأهلي سريعا إلا قبل كتابة تاريخ كبير له مع الفريق، وأيضا في نفس الوقت يريد تدريب منتخب جنوب إفريقيا لأن هذا الأمر، يعتبر بمثابة الحلم الكبير له".

وتابع: "نحترم جيدا رغبة بيتسو موسيماني، ونحن نريد عودتة من أجل تدريب منتخب جنوب إفريقيا نظرا لخبراتة الكبيرة في القارة الإفريقية، ولكننا لن نضغط عليه كثيرا، وهناك خطة ثانية في حال رفض موسيماني الرحيل عن الأهلي خلال الفترة الحالية، والتواجد مع منتخب البافانا بافانا، ولابد من التضحية بأمر واحد فقط من جانب المدرب خلال الفترة الحالية".

وأردف: "حتى الأن رئيس الأهلي لديه تحفظ على رحيل موسيماني، ويرغب في تواجدة حتى نهاية تعاقدة، ولكنه قرر الفصل في الأمر بالتشاور مع موسيماني، وأؤكد أن المدرب حتى الأن يرفض مغادرة النادي الأهلي وأعلن ذلك لرئيس القلعة الحمراء، ويريد إستمرار مشروعة الكبير داخل مصر، ونحن نحترم ذلك".

بيتسو موسيماني

واختتم: "في حال رفض موسيماني الرحيل، هناك 2 من المدربين الكبار مرشحين لتدريب منتخب جنوب إفريقيا خلال الفترة القادمة، البداية بالمدرب البرتغالي كارلوس كيروش، والذي يمتلك سيرة ذاتية كبيرة للغاية، وكان مدربا سابقا لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي وتولى تدريب منتخب كولومبيا، والإسم الثاني هو بيني مكارثي وهو مدرب جنوب إفريقيا والذي يعد من أساطير جنوب إفريقيا لأنه صاحب أول هدف للمنتخب في بطولة كأس العالم".