/628451/رشا-كليب-مبادرة-حياة-كريمة-حلقة-التنمية-بين-المواطن-والدولة

تحدثت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الندوة الحوارية التى تعقدها التنسيقية الآن، عن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت عضو مجلس النواب، رشا كليب:” إن مبادرة حياة كريمة معنية بتطوير وتحسين الخدمات فى قرى الريف المصرى، الذى يعد مصدرًا زاخرًا للمفكرين والمبدعين”.

رشا كليب متحدثة على مبادرة حياة كريمة

وتابعت عضو مجلس النواب، رشا كليب، قائلة:” الشباب المشاركين فى المبادرة، حاولوا تغيير بعض الأفكار لدى المواطنين، وتوعيتهم، من أجل توفير حياة كريمة لهم، فى مختلف المجالات سواء صحة أو تعليم”.

وأضافت عضو مجلس النواب، رشا كليب:” الرئيس أكد أن المبادرة معنية بالمواطن البسيط فى القرى، من أجل أن يحيا حياة كريمة، وبالتالي تم معرفة ما يحتاجه المواطن ووضع استراتيجيات له.

رشا كليب: حياة كريمة نقطة التنمية بين المواطن والدولة

واستكملت عضو مجلس النواب، رشا كليب، قائلة:” نزلنا للناس لمعرفة ما يحتاجونه، ونمتلك في كل قرية مجمع للخدمات، فمبادرة حياة كريمة كانت أول نقطة تنمية حقيقية بين المواطن والدولة، وبها تنسيق بين منظمات المجتمع المدني والمواطن”.