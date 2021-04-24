رامي صبري يسجل هدف إنبي الأول في مرمى الأهلي «فيديو»

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أحرز رامي صبري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي الهدف الأول لفريقه في مرمى الأهلي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب بتروسبورت في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر المؤجلة من الدوري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر في تحقيق الفوز وإستعادة الإنتصارات بعد الخساراة أمام سموحة بهدفين مقابل هدف وحيد.

وسجل عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم الهدف الثالث لفريقه في مرمى إنبي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب بتروسبورت في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر المؤجلة من الدوري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر في تحقيق الفوز وإستعادة الإنتصارات بعد الخساراة أمام سموحة بهدفين مقابل هدف وحيد.

وسجل محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم الهدف الثاني لفريقه في مرمى إنبي، بعد كرة طولية مميزة من حسين الشحات من وسط الملعب إلى مهاجم الأهلي محمد شريف الذي استلم الكرة بشكل مميز وسدد كرة في الزاوية الضيقة لحارس مرمى إنبي محمود جاد.

وأحرز حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم الهدف الأول لفريقه في مرمى إنبي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب بتروسبورت في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر المؤجلة من الدوري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر في تحقيق الفوز وإستعادة الإنتصارات بعد الخساراة أمام سموحة بهدفين مقابل هدف وحيد.

أهداف مباراة الأهلي و انبي في الدوري

ويدخل الأهلي مباراة إنبي في المركز الثاني برصيد 30 نقطة بعد الخسارة من سموحة من جدول ترتيب الدوري الممتاز في مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر في الفوز وتقليص النقاط مع الزمالك متصدر الترتيب برصيد 36 نقطة بعد الفوز على الإنتاج الحربي.

تشكيل الأهلي أمام إنبي في الدوري

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن التشكيل الرسمي للفريق الأحمر في مواجهة إنبي في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر المؤجلة من الدوري الممتاز في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب بتروسبورت.

وشهد التشكيل تواجد كوكا و بيكهام في التشكيل الرسمي وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - رامي ربيعة – سعد سمير - بيكهام.

خط الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: أفشة - حسين الشحات - محمود كهربا.

خط الهجوم: محمد شريف.