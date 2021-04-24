عاجل بالصور.. السيسى يودع محمد بن زايد بمطار القاهرة فى ختام زيارته لمصر

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعرب عن سعادته الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى.

وكتب الرئيس على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "سعدت اليوم باستقبال أخى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، ولقد بحثنا معًا العديد من القضايا الإقليمية والدولية المشتركة التى نمضى فيها يدًا بيد فى إطار من الأخوة والصداقة والثقة التى تجمع بين مصر والإمارات".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بسمو الشيخ محمد بن زايد فى بلده الثانى مصر، متقدماً بالتهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم، ومؤكداً التقدير والمودة التى تكنها مصر قيادةً وشعباً لدولة الإمارات العربية المتحدة، فى ضوء العلاقات والروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الشقيقين، وعمق ومتانة التحالف الاستراتيجى الراسخ بين مصر والإمارات.