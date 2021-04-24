فيديو .. تفاصيل زيارة الشيخ محمد بن زايد لـ مصر

جدة - نرمين السيد - واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بسمو الشيخ محمد بن زايد فى بلده الثانى مصر، متقدماً بالتهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم، ومؤكداً التقدير والمودة التى تكنها مصر قيادةً وشعباً لدولة الإمارات العربية المتحدة، فى ضوء العلاقات والروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الشقيقين، وعمق ومتانة التحالف الاستراتيجى الراسخ بين مصر والإمارات.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم، على توديع ضيف مصر الكريم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فى ختام زيارته لمصر.

وكتب الرئيس على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "سعدت اليوم باستقبال أخى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، ولقد بحثنا معًا العديد من القضايا الإقليمية والدولية المشتركة التى نمضى فيها يدًا بيد فى إطار من الأخوة والصداقة والثقة التى تجمع بين مصر والإمارات".