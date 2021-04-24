الاختيار2 .. كيف انكشف تورط الخائن محمد عويس فى اغتيال الشهيد مبروك؟

جدة - نرمين السيد - فى الحلقة الثانية عشر من مسلسل "الاختيار2"، التى جرى بثها على شاشات "أون أى" تم عرض مشهد القبض على الضابط فى إدارة مرور القاهرة محمد عويس والتى كانت تجمعه علاقة بالمتهم الرئيسى فى قضية اغتيال الشهيد محمد مبروك الضابط بالأمن الوطنى عن طريق إمداده بالمعلومات اللازمة لتنفيذ جريمتهم.





شهدت أحداث الحلقة التحقيق مع المتهم الإرهابى أحمد عزت محمد شعبان الذى سقط فى قبضة الأمن الوطنى، وكشف فى التحقيقات التى أجريت معه عن الضابط الذى أمدهم بالمعلومات عن الشهيد محمد مبروك، كما فجر مفاجأة عن استعداد الجماعة الإرهابية عن وضع خطة للتخلص من الضابط زكريا وانتشار تلك العناصر بمحيط منزله لرصد تحركاته.

قصة الضابط الخائن

بمرور الوقت، تحول محمد عويس من ضابط فى الإدارة العامة للمرور إلى متهم فى قضية اغتيال ضابط أمن وطنى، التهمة التى قادته فى النهاية إلى محكمة الجنايات، وصدور الحكم عليه وآخرين، من قبل محكمة جنايات أمن الدولة، بالإعدام شنقًا.

فى التحقيقات الخاصة بقضية اغتيال المقدم محمد مبروك، ضابط الأمن الوطنى، تم إدانة محمد عويس، الضابط الذي جرى فصله من الإدارة العامة للمرور، وذلك لكونه أرشد المتهمين الرئيسيين فى القضية عن تحركات وأماكن تواجد العقيد محمد مبروك وأفراد من أسرته، ما مكنهم فيما بعد من تنفيذ جريمتهم وقاموا باغتياله فى نوفمبر من عام 2013 أمام منزله فى مدينة نصر بمحافظة القاهرة، بحسب ما جاء فى التحقيقات.

اعترافات الضابط الخائن

جاءت أقوال المتهم الـ 43 بقضية أنصار بيت المقدس وهو، محمد محمد عويس محمد، المكنى بـ "أبو عبد الرحمن" ضابط الشرطة والرئيس السابق لوحدة مرور القطامية، بالتحقيقات، إنه تمت دعوته من المتهم الثانى والأربعين لحضور دروسٍ دينية حول تطبيق الشريعة الإسلامية وأحكامها تعرف خلالها على المتهم الثالث، السابق القبض عليه وسجنه، والذى يعتنق الأفكار التكفيرية التى تدعو إلى تكفير الحاكم والعاملين بسلطات الدولة من الجيش والشرطة، وأنهما حاولا استقطابه لاعتناق ذلك الفكر.

وأضاف عويس فى اعترافاته أنه فى غضون الفترة من شهر أغسطس عام 2011، وحتى شهر فبراير عام 2012، وإبان عمله رئيساً لوحدة مرور الأجرة بمجمع السلام، هاتفه المتهم الثانى والأربعون ناقلاً إليه رغبة المتهم الثالث محمد عفيفى فى لقائه، حيث التقاه وعرض عليه الأخير مبالغ مالية، مقابل اصطناعه أوراقا لسيارة أزمع تهريبها من دولة ليبيا مبررا فعله بعدم مخالفة التهريب الجمركى لأحكام الشريعة الإسلامية، إلا أنه رفض.

وأضاف أنه فى غضون شهر ديسمبر عام 2012، هاتفه المتهم الثانى والأربعون طالبا لقاءه، فالتقاه فى حضور المتهم الثالث، وأفصح له الأخير عن قيامهما بجمع بيانات ومعلومات عن أسماء ضباط جهاز أمن الدولة، طالبا منه إمداده بمعلومات عنهم، وخصّ منهم الضابط "وائل المصيلحى، والضابط محمد محمدين، والضابط أحمد سامح، وعرض عليه حينها المتهم الثالث قرابة 7 صورٍ على هاتفه المحمول لضباطٍ طالباً إمداده ببياناتهم.

وأشار إلى أنه على أثر إضافته المتهم الثالث صديقاً له على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، عرض عليه المتهم الثالث صورة نشرها على حسابه جمعته وآخرين منهم المجنى عليه محمد مبروك طالباً إمداده بالمعلومات عنهم، وبيان من سبق عمله بجهاز مباحث أمن الدولة.