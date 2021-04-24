فيديو.. وزير الأوقاف: حب رسول الله شرط لكمال الإيمان

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير فى لقاء خاص: "ما أجمل الحديث فى حب سيدنا رسول الله، ونؤكد أن حب سيدنا رسول الله جزء لا يتجزأ من عقيدتنا ولا يتم إيمان المرء إلا به".

وتابع: "إذا كان العلماء يتحدثون فى قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، هل هو شرط صحة أو شرط لكمال الإيمان، فإن ما أميل إليه وأؤكد عليه أن حب رسول شرط لصحة الإيمان".

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أعلن فى وقت سابق، عن برنامجه الجديد "لقاء خاص" مع الأئمة والخطباء والواعظات وطلاب العلم الشرعى.