فيديو.. وزير الأوقاف: حب رسول الله شرط لكمال الإيمان

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير فى لقاء خاص: "ما أجمل الحديث فى حب سيدنا رسول الله، ونؤكد أن حب سيدنا رسول الله جزء لا يتجزأ من عقيدتنا ولا يتم إيمان المرء إلا به".
وتابع: "إذا كان العلماء يتحدثون فى قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، هل هو شرط صحة أو شرط لكمال الإيمان، فإن ما أميل إليه وأؤكد عليه أن حب رسول شرط لصحة الإيمان".
وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أعلن فى وقت سابق، عن برنامجه الجديد "لقاء خاص" مع الأئمة والخطباء والواعظات وطلاب العلم الشرعى.
وأوضح أن البرنامج سيتناول، جماليات اللغة العربية وأساسيات وقواعد اللغة العربية، وآليات فهم النص، والبيان القرآنى والبيان النبوى، والإعجاز الربانى فى الكون وجسم الإنسان وكل مايسهم فى البناء العلمى والثقافى للأئمة والوعاظ والخطباء والواعظات وكل من يبحث عن الفهم العصرى المستنير للدين.
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