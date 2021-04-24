نائبة كفر الشيخ تنجح فى الحصول على أثاث مكتبى لمركز شباب منشأة عباس

جدة - نرمين السيد - نجحت الدكتورة منى عبدالعاطى عضو مجلس النواب، فى الحصول على الموافقة بتجهيز مركز شباب منشأة عباس بكفر الشيخ بأثاث مكتبى متكامل جديد، كخدمة لشباب أهل المنشأة فى تواجد مركز شباب على أعلى مستوى بالمحافظة.





وكانت النائبة، حصلت منذ أيام على الموافقة على توريد أجهزة صالة الجيم بمركز شباب قرية الخادمية. يأتى ذلك استمرارا لجهود النائبة الفترة الماضية، والتى كان بعضها الموافقة على إنشاء كوبرى على ترعة اسحاقة، بالإضافة إلى الموافقة على الإحلال الكلى للوحدة الصحية بها، والحصول على موافقة وزير الزراعة لإنشاء محطة المعالجة بقرية منشأة عباس.

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