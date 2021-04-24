وفد من الأزهر والأوقاف يهنى أسقف أبو قرقاص الجديد

جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبال الوفد القس غبريال محفوظ وكيل المطرانية. وقدم التهنئة كل من الشيخ برهامى خفاجى ابراهيم - مدير إدارة الأوقاف، والشيخ ياسر محمد عبد المجيد، والشيخ أحمد عبد العظيم أحمد، والشيخ مختار محمد الطويل، و الإعلامى محمد خير.

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