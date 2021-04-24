الأهلي يخطف إنبي بثلاثية نظيفة في الشوط الأول

خطف النادي الأهلي ثلاثة أهداف من إنبي في الشوط الأول من مباراة الأهلي وإنبي المقامة حاليا بإستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.

الاهلي يخوض المباراة بشكيل يضم كلا من:

حراسه المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - سعد سمير - رامي ربيعة - أحمد نبيل كوكا

حط الوسط : عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - أكرم توفيق

خط الهجوم : حسين الشحات - محمد شريف - محمود كهربا

جاءت بداية المباراة هجومية ونشطة للغاية مع إنطلاقها وسجل الاهلي هدفين في أول دقيقتين حيث سجل حسين الشحات الهدف الأول بعد مرور 30 ثانية .

وأضاف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة الثانية.

بعد الثنائية المبكرة للغاية نشط أداء إنبي وأمتلك زمام الأمور في وسط الملعب وهدد مرمى محمد الشناوي أكثر من مرة لكن دفاع الأحمر بقيادة رامي ربيعة وسعد سمير تعامل بشكل جيد مع هذه الهجمات.

الأهلي لعب ع الهجمة المرتدة بعدما ترك الإستحواذ للفريق البترولي وسجل أفشة هدف عن طريق مصطفى شلبي ألغاء الحكم محمود عاشور بداعي التسلل.

وعادت الكرة وسط الملعب قبل أن ينجح عمرو السولية في تسجيل هدف رائع للأهلي في الدقيقة 43 .

بعدها يحاول الفريقين التسجيل لكن الشوط الاول ينتهي بتقدم الاهلي بثلاثية نظيفة.

ويدخل الأهلي مواجهة اليوم وفي جعبته 30 نقطة جمعها من 13 مواجهة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك».

وتعادل في3 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز» وتلقى هزيمة واحدة أمام سموحة.

ويعتبر الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في الدوري بعدما نجح لاعبوه في زيارة شباك المنافسين خلال13 مباراة في 26 مناسبة، وكذلك صاحب أقوى خط دفاع بعدما استقبلت شباكه 8أهداف.

فيما يدخل إنبي مواجهة اليوم وفي رصيده 24 نقطة جمعها من 17 مباراة بعدما حقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 5 وسجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكه 18هدفا.