الحلقة الـ12 من مسلسل نجيب زاهي زركش.. سر الخزنة والـDNA مع يحيى الفخراني

شهدت أحداث الحلقة ال12 من مسلسل نجيب زاهي زركش، بطولة النجم يحي الفخراني الكثير من المشاهد الشيقة، حيث يحاول نجيب أن يبحث عن نجله من شفيقة - هالة فاخر- التي قد أبلغته بأنها أنجبت منه ولد قبل وفاتها بساعات.

لتتركه في حيرة البحث عن نجله منها، خاصة وأنها لها ثلاثة أولاد سعد ومسعد وسعيد، وبعد أن كانت الحلقة الماضية تدور حول استضافة نجيب زاهي زركش يحي الفخراني لسعد الذي يجسده كريم عفيفي، جاءت الحلقة ال١٢ ليحاول التقرب من مسعد والذي يجسده الفنان رامز أمير.

و قرر نجيب زاهي زركش أن يعترف لمسعد بأنه من الممكن أن يكون نجله، وهو ما قطعه طريف الذي يجسد الفنان محمد محمود ليمنعه من هذا الأمر.

واقترح طريف على نجيب زاهي زركش أن يفتح الخزنة ليتعرف على شخصية نجله من بين الثلاثة أبناء لشفيقة من سعيد وسعد ومسعد، الأمر الذي رفضه -يحي الفخراني- مؤكدا له كلامه سيتعرف على نجله من خلال مشاعر قلبه.

وعلى الرغم من إجراء DNA للتعرف على نجله، يرفض زاهي زركش الاطلاع على النتيجة، مصمما أن يتقرب من أولاد شفيقة الثلاثة ليتعرف هو على ابنه الوحيد حتى يشعر بالأبوة تدريجيًا.