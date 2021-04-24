الرئيس السيسى: نمضى يدًا بيد مع الأخوة في الإمارات لبحث القضايا المشتركة

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته باستقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى. وكتب الرئيس على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "سعدت اليوم باستقبال أخى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبي، ولقد بحثنا معًا العديد من القضايا الإقليمية والدولية المشتركة التى نمضى فيها يدًا بيد فى إطار من الأخوة والصداقة والثقة التي تجمع بين مصر والإمارات".

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