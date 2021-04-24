الرئيس السيسي يودع الشيخ محمد بن زايد في ختام زيارته لمصر

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توديع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ختام زيارته لمصر، اليوم السبت.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعرب عن سعادته باستقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي.
وكتب الرئيس علي حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:"سعدت اليوم باستقبال أخي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، ولقد بحثنا معًا العديد من القضايا الإقليمية والدولية المشتركة التي نمضي فيها يدًا بيد في إطار من الأخوة والصداقة والثقة التي تجمع بين مصر والإمارات".
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