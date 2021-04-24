/628453/عمرو-سعد-يتصدر-التريند-الأول-في-الإمارات بعد-مسلسل-ملوك-الجدعنة-الحلقة-12

تصدر النجم عمرو سعد، تريند رقم واحد في دولة الإمارات بشخصية سرية بعد عرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل "ملوك الجدعنة " وأشاد الجمهور بأدائه وخاصة مساندته لسفينة مصطفي شعبان.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشهد مساندة عمرو سعد لمصطفى شعبان بعد وفاة ابنه شقيقته التي تدعى حبيبة في مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 12.

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 12

ظهر الفنان عمرو سعد في مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 12 مساندًا لصديقه مصطفى شعبان ليمده بالقوة على تحمل المصائب التي حلت فوق رأسه بعد وفاة الطفلة حبيبة، بعدما أثار ذاك المشهد حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

"ملوك الجدعنة" من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة عمرو سعد، مصطفي شعبان ، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، يوسف شعبان.

الجدير بالذكر، أن مسلسل ملوك الجدعنة على قناة "MBC Masr" في تمام الساعة 7 مساءً، و12:30 منتصف الليل، و1 ظهرًا، وأيضًا على منصة شاهد "vip" .