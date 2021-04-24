/628454/الاختيار-2-حلقة-12-القبض-على-خائن-بلده-محمد-عويس

مسلسل الاختيار 2 حلقة 12، استهلت الأحداث بمداهمة يوسف الرفاعي -أحمد مكي- و أحمد -هشام ماجد- ومعهم قوات الأمن لتجار السلاح بالإسماعلية وتمكنوا من القبض عليهم بعد إطلاق النيران ومرت المأمورية دون إصابة أحد من أفراد الأمن.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل الاختيار 2 الحلقة 12، التي شهدت خطة الإخوان بشأن إغتيال الضابط زكريا يونس والقبض على الخائن محمد عويس.

إنچي المقدم ينتابها القلق

عاد زكريا يونس إلى منزله ودخل إلى غرفة ابنته ليطمئن عليها فطلبت منه أن ينام بجانبها فأغلق الضوء وناما سويًا، وعندما استيقظ وجد أولاده ذهبوا إلى المدرسة وزوجته نادية أخذت إجازة من الشغل لتعد له الفطار وأخبرته أنها تريد التحدث إليه، فسألها هل هي بخير فجاوبته بنعم.

أحمد مكي مصر على الانفصال عن أسماء أبو اليزيد

لام رفاعي -هادي الجيار- ابنه يوسف على تركه لخطيبته عليا -أسماء أبو اليزيد- فأخبره أنه لا يستطيع أن يتركها كل يوم ولا يعلم هل سيعود أم لا، فطلب منه أن يغير طريقة تفكيره وأنه سيذهب إلى والدتها ويخبرها أن كل شئ نصيب فرفض، فكلها أقدار مكتوبة، وقطع حديثهما صديق والده عمه عادل وطلب من يوسف أن يبدل ملابسه ليتمشا سويًا.

وعلى جانب آخر سألت نادية زوجها زكريا عن قاتل الشهيد محمد مبروك، وهل هو مهدد بالقتل أيضًا وطلبت منه أن يطمئنها، فهي لها الحق في معرفة كل شئ يدور في حياتهما فطمئنها الأخير أنه هذه الفترة ستمر ويعوضها عن كل شئ.

نصيحة صديق والد أحمد مكي له بشأن انفصاله عن أسماء أبو اليزيد

نصح عادل يوسف بأن يفكر في أمر عليا والعيش وحيدًا لأنه لن يبقى فرصة للندم فيما بعد، وأخذ يخبره الأخير عما كان يخطط هو وعليا من العيش بمنطقة جاردن سيتي.

أحمد مكي يتعرض لمحاولات انضمامه لجماعة الإخوان

أثناء تواجد يوسف بالمسجد، جلس مع اثنان من أصدقاءه بالعمل وعرضه عليه أن يأتي معهم ليحضر درس دين بأكتوبر بعد صلاة العشاء فوافق الأخير، وعندما تركهم وذهب أخذوا يتغامزون بجملة "يجي منه".

أبو يوسف يطلب الأمان لأسرته ليعترف

حقق زكريا يونس ضابط الشرطة مع أبو يوسف العنصر التكفيري المتورط بقتل الشهيد محمد مبروك، وطلب منه أن لا يمس أحد زوجته وابنته بمكروه وهو سيخبرهم بكل شئ.

إسلام جمال يطلب من محمد عويس خط سير زكريا يونس

طلب هارون -إسلام جمال- من ضابط المرور الجاسوس محمد عويس أن يأتي له بخط سير زكريا يونس، فأخبره الأخير أن يكونوا على استعداد وهو سيخبرهم بلحظة نزوله من القطاع، ومن ثم أخذ هارون هاتفه ومسح كل المكالمات التي كانت بينهما وأخبره أنه سيطلبه من رقم جديد.

أبو يوسف اعترف على محمد عويس

أجرى زكريا التحقيق مع أبو يوسف وسأله عن هوية الشخص الذي أخبرهم بخط سير الشهيد المقدم محمد مبروك، فأجابه الأخير بأنه ضابط بالمرور من دفعته يدعى محمد عويس.

قوات الأمن تلقي القبض على محمد عويس

اتجه عدد من الضباط إلى محمد عويس وألفوا عليه قصة بأنهم يحتاجوه في مأمورية حتى يذهب معهم بهدوء، وعندما استلقى السيارة أخبروه بأنه قُبض عليه.

كريم عبد العزيز يفقد أعصابه عقب معرفته بخيانة محمد عويس

هاجم زكريا محمد عويس وبدأ في ضربه مرددًا "كيف تقتل زميلك"، ومن ثم فصلوهما عن بعضهما، وغضب اللواء رفعت على زكريا بسبب تصرفه هذا وأمره بأن يذهب إلى البيت ولا يأتي إلا إذا اتصل به.

أحمد مكي يحضر لأول مرة درس الدين

اتجه يوسف إلى المسجد بأكتوبر لحضور درس الدين، ومن ثم وجد الضابط زميله هو من يُلقي الدرس.

جماعة الإخوان تستعد لاغتيال كريم عبد العزيز

أخبر أحد رجال الأمن اللواء رفعت أن عنصر من التكفيرين يتمركز أسفل منزل زكريا يونس، فطلبه الأخير على الهاتف وطلب منه عدم النزول من البيت، فتجه زكريا إلى بناته وزوجته والتقط صورة معهم واستعد للنزول.

قرار المحكمة بشأن خيانة محمد عويس

انتهت أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 12 بالحكم الذي تم إصداره على ضابط المرور الخائن محمد عويس وهو الإعدام.