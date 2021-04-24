/628455/ألفت-المزلاوي-توجه-رسالة-استغاثة-للمسئولين-الإصابات-تزيد-بشكل-عاصف

وجهت عضو مجلس النواب، ألفت المزلاوى، استغاثة إلى المسؤلين، بعد تزايد أعداد المصابين فى محافظة سوهاج.

ألفت المزلاوى: لابد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة

وقالت عضو مجلس النواب، ألفت المزلاوى:” مع تردى الأوضاع وزيادة أعداد الضحايا والمصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخير، من الضرورى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإنهاء تفشي كورونا فى المحافظة.

ألفت المزلاوى: اطالب بسرعة إنهاء الفوضى فى سوهاج

وأضافت عضو مجلس النوا،ب، ألفت المزلاوى:” أطالب بسرعة إنهاء الفوضى الرسمية والشعبية فى التعامل مع كورونا، سواء فى مواجهة الوباء أو الاجراءات الاحترازية، أو فى نشر الأرقام الحقيقية للإصابات والوفيات.

كما طالبت عضو مجلس النواب، ألفت المزلاوى، باعتماد حصة محددة معلنة من اللقاحات لمحافظة سوهاج والتخلى عن إدارة التوزيع وفق آلية مركزية، وقالت:” محافظة كبيرة كسوهاج تزيد بها الإصابات بشكل عاصف لا يهدأ، ويجب النظر إليها بشكل استثنائي يتوافق مع حجم البيانات اليومية التى تشير إلى زيادة أعداد الضحايا”.

وطالبت ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب ، بإدارة منهجية حديثة عادلة وعاجلة للمرحلة الجديدة بفكر وسياسات مختلفين، هى مرحلة الحصول على اللقاح؛ فتطعيم شعب بكامله لا تستقيم معه وسائل تقليدية، فمكاتب الصحة تقوم بتسجيل البيانات فى دفاتر ورقية،فضلا عن ان المتابعة سيئة جدا، ولديهم سوء توزيع، وهى فوضي لا تليق بحجم الظرف الراهن فنحن نتعامل فى أقل من مليون جرعة لقاح، فماذا سيكون الوضع مع استيراد ثلاثين أو خمسين مليون جرعة كما تعدنا الحكومة؟

وطالبت عضو مجلس النواب ألفت المزلاوي، بتوفير أماكن ومعامل تحاليل حكومية لإجراء المسحة الطبية وبأجر رمزى مع سرعة الحصول على نتائجها عبر الاستعانة وتدريب خريجي كليات الطب والصيدلة والتمريض والعلوم والطب البيطري.

كما طالبت أيضًا عضو مجلس النواب بإعمال قانون دفع الغرامة لمن لا يكترثون بإرتداء الكمامات فى الأماكن العامة والمواصلات، فهى عقوبة رادعة تمنع استخفاف البعض عن الحرص الوقائي من تفشي العدوى، فلماذا نضع القوانين طالما لا نعمل بها؟

كما دعت عضو مجلس النواب، ألفت المزلاوي، إلى تحويل كافة الوحدات الصحية بالقرى إلى وحدات عزل طبي بعد تجهيزها بكافة ما يلزم، لتخفيف الضغط والازدحامات بالمستشفيات العامة والجامعية والمركزية.

كما طالبت أيضا ألفت المزلاوي، إنشاء أماكن استقبال مظللة ومهيأة ومريحة أمام الهيئات الحكومية الخدمية والبنوك ومكاتب البريد ومراكز الإصدار والمرور وتوزيع كمامات مجانية للمواطنين عبر هذه الإدارات.

وطالبت عضو مجلس النواب بالعودة إلى إتباع التدابير الموصي بها فى نقل ودفن ضحايا كورونا ومراقبة ذلك ومنع إقامة سرادقات العزاء، وتزاحم المشيعين.

كما طالبت بالموافقة على تدريب ونشر الفرق الشبابية المتطوعة من طلاب جامعة سوهاج، والكيانات الشبابية المهتمه، وتفعيل مبادرات التوعية وإرشاد المصابين وتعقيم المدارس ودواويين الحكومة ومراقبة السلوك المجتمعى فى اتخاذه للتدابير اللازمة، تحت مظلة إشراف رسمية متخصصة.

وطالبت ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب، بإنشاء صندوق خيري يترأسه محافظ الأقليم ويشرف عليه مجلس أمناء موقر من أساتذة جامعة سوهاج لقبول وجمع التبرعات لمساعدة الحكومة فى شراء المستلزمات الطبية الناقصة بالمستشفيات، ويخضع لإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية لضمان عدم العبث بالتبرعات.