/628457/هدى-عمار-حياة-كريمة-تستهدف-توفير-الخدمات-الأساسية-للمواطنين

خلال ندوة حوارية هامة، تحدثت عضو مجلس النواب، هدى عمار، عن مبادرة حياة كريمة، وما قدمته من انطلاقه منذ إعلان الرئيس السيسي لها، باعتبارها طفرة تنموية حقيقية فى مصر.

سها سعيد: مبادرة حياة كريمة طفرة تنموية

وقالت عضو مجلس النواب، هدى عمار:” البداية كانت منذ تولي القيادة السياسية، حيث تم عمل طفرة تنموية تستهدف القرى والمواطن الأكثر احتياجا، خاصة محافظات الصعيد والأكثر الاحتياجا.

وأضافت عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، هدى عمار:” حياة كريمة استهدفت الصحة والسكن، ولكن كانت هناك معاناة فى أن يحصل المواطن على كافة حقوقه بسلاسة، فبعد حصوله على حق السكن والصحة والتعليمـ يبدأ في الحصول على الحقوق الأخرى.

وتابعت عضو مجلس النواب، هدى عمار:” التعامل مع المواطن الآن هو مستحق من الخدمة وليس مستفيد، وبالتالي المبادرات الرئاسية سواء حياة كريمة أو نور حياة، تهدف إلى توفير خدمات أساسية وتحقيق الطلبات للمواطنين.

حضور تنسيقية شباب الأحزاب

جاء ذلك خلال الندوة التى تنعقد الآن فى مقر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتى يشارك بها، النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب، رشا كليب، عضو مجلس النواب، وهدى عمار، عضو مجلس النواب، وسها سعيد، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس أمناء صناع الخير مصطفى زمزم، والدكتور خالد عبدالفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن.