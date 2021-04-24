/628458/بيراميدز-يعود-من-جديد-ويتفوق-على-الإتحاد-السكندرى

انتهت أحداث المباراة التى تجمع نادى بيراميدزمع الإتحاد السكندرى ، وذلك ضمن الجولة الـ 18 من منافسات الدورى المصرى الممتاز، ويأتى النادى السماوى في المركز الثالث خلف نادى الزمالك والنادى الأهلى ، بينما يحتل الإتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدورى .

إنتهت المباراة بتفوق لنادى بيراميدز بنتيجة 2-0 ، وتمكن محمد حمدي من إحراز الهدف الأول في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ، عن طريق رأسية رائعة ، بركنية من جهة اليمين نفذها احمد توفيق ليستقبلها حمدى بالرأس .

وأحرز الهدف الثانى ايريك ترواوري في الدقيقة 60 ، وتشهد الدقيقة 90 تصدر رائع من شريف إكرامى حارس مرمى بيراميدزبأقدام فوزي الحناوي لاعب الاتحاد السكندرى .

السماوى يعود من جديد ، وبعد الفوز يصبح رصيد نادى بيراميدز 30 نقطة ويحتل المركز الثالث في ترتيب جدول الدورى المصرى

تشكيل بيراميدز أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - أحمد سامي - أحمد فتحي

خط الوسط: إيريك تراوري - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد

خط الهجوم: دييجو رولان

بدلاء بيراميدز أمام الاتحاد السكندري

أحمد الشناوي - محمد فاروق - إسلام عيسى - عبد الله بكري - عمر جابر - طارق طه - إبراهيم حسن - دودو الجباس - محمود حمادة

وجاء تشكيل الإتحاد السكندري كالأتى :

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : داميون لوي - مروان النجار - السيد سالم .

خط الوسط : هشام صلاح - خالد الغندور - عبدالغني محمد - أحمد نبيل مانجا - عمار حمدي - فوزي الحناوي .

خط الهجوم : روماريو ويليامز.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من :

صبحي سليمان - عبدالسميع إبراهيم - صبري رحيل - رزاق سيسيه - إيمانويل أوكوي - خالد قمر - محمد عطوه - أحمد راشد - مروان عطيه