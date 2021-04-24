/628459/ضحية-جديدة-إصابة-محمد-شريف-وخروجه-من-مباراة-الأهلي-و-إنبي

خرج محمد شريف لاعب النادي الأهلي، متأثرا بالإصابة بين شوطي اللقاء الذي يقام بين المارد الأحمر والنادي البترولي على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر في الدوري الممتاز، بعد أن خسر الفريق الأحمر المباراة الماضية أمام سموحة بهدفين مقابل هدف وحيد.

وعلم دوت الخليج أن محمد شريف غادر مباراة الأهلي و إنبي متاثرا بالإصابة في الركبة، في اللقاء الذي يقام بين الفريقين على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يقوم اللاعب بإجراء أشعة خلال الساعات القادمة من أجل الوقوف على حجم الإصابة ، وتحديد موعد عودة اللاعب للتدريبات الجماعية من جديد، يذكر أن مهاجم الأهلي سجل الهدف الثاني للفريق في مرمى إنبي .

و حقق حسين الشحات رقما مميزا بعد تسجيله هدف الأهلي الأول في مرمى إنبي، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب بتروسبورت في اللقاء الذي يقام ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر المؤجلة من الدوري الممتاز، وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

إصابة محمد شريف لاعب الأهلي

وأحرز حسين الشحات هدف الأهلي الأول في الثانية 30 من أحداث الشوط الأول، ليتفوق على حسام عاشور لاعب وسط وقائد المارد الأحمر السابق الذي كان يحتل الرقم القياسي لأسرع هدف سجله الفريق الأحمر في الدوري بالثانية 34 من أحداث المباراة خلال لقاء طلائع الجيش عام 2009 – 2010.

ويعد هدف حسين الشحات في الثانية 30 من الشوط الأول في مباراة إنبي هو ثامن أسرع هدف في تاريخ الدوري المصري ، يليه هدف حسام عاشور في المركز الثالث في الثانية 34، وهو أسرع هدف للأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز عبر التاريخ.

تشكيل الأهلي أمام انبي في الدوري الممتاز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - رامي ربيعة – سعد سمير - بيكهام.

خط الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: أفشة - حسين الشحات - محمود كهربا.

خط الهجوم: محمد شريف.