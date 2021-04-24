/628461/الأهلي-يعود-للإنتصارات-في-الدوري-بثلاثية-في-إنبي-فيديو

حقق الأهلي فوز قوي علي إنبي، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، في لقاء مؤجل بين الفريقين من الدور الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب بترو سبورت.

سجل الهدف الأول في اللقاء حسين الشحات في الثانية الثلاثين من إنطلاقة المباراة من خلال تمريرة طولية من الجانب الأيسر من الملعب بأقدام محمد شريف، لحسين الشحات خلف المدافعين وينفرد علي المرمي ويسكنها الشباك علي يسار الحارس.

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سجل الهدف الثاني في المباراة النادي الاهلي في الدقيقة 3 من عمر المبراة بأقدام محمد شريف من خلال تمريرة طولية من سعد سمير وينفرد بها شريف علي المرمي ويسكنها الشباك علي يسار الحارس.

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سجل الهدف الثالث النادي الأهلي في الدقيقة 43 من عمر المباراة، بأقدام عمرو السولية، من خلال تمريرة قصيرة زاحفه علي الأرض من ضربة حرة مباشرة علي الجانب الأيمن من الملعب من أفشة للسولية علي حدود منطقة الجزاء سددها بقوة علي المرمي وسكنت الشباك أعلي يسار المرمي.

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إنبي يعود للمباراة أمام الأهلي

سجل الهدف الرابع في المباراة فريق إنبي في الدقيقة 54 من عمر المباراة، من خلال تسديدة قوية من رامي صبري من علي حدود منطقة الجزاء، تسكن الشباك علي يسار محمد الشناوي.

أجري الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني التبديل الأول في المباراة في الدقيقة 46 بخروج محمد شريف ودخول صلاح محسن، وجاء التبديل الثاني في الدقيقة 72 بخروج عمرو السولية ودخول ناصر ماهر،