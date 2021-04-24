/628462/في-بيان-رسمي-الزمالك-يعلن-عن-موقفه-من-تأجيل-مباراة-الأهلي-صورة

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا يؤكد فيه النادي رفضه التام لمباراة المارد الأحمر و الزمالك القادمة في إطار منافسات منافسات الدور الثاني من الدوري الممتاز، بعد أن ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن نية الإتحاد المصري في التأجيل. وجاء بيان الزمالك كالتالي: "تؤكد اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ملتزم بجدول مباريات الدوري الممتاز التي تم الإعلان عنها دون تعديل".

وتابع بيان الزمالك: " وتشدد إدارة النادي على رفضها إجراء أي تعديل أو تغيير للمباريات أو تفكير في تأجيل مباراة القمة المحدد لها ١٠ مايو المقبل".

الزمالك يرفض تأجيل مباراة الأهلي و الزمالك

وواصل: " يأتي التزام فريق الزمالك بجدول المباريات من منطلق حرصه على انتظام المسابقة وإقرار العدالة بين جميع الفرق المتنافسة".

واختتم الزمالك بيانه: " وشهدت الفترة الماضية بعض التقارير حول تعديل موعد مباراة القمة والتي من المقرر أن تقام في مايو المقبل" .