/628462/في-بيان-رسمي-الزمالك-يعلن-عن-موقفه-من-تأجيل-مباراة-الأهلي-صورة
أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا يؤكد فيه النادي رفضه التام لمباراة المارد الأحمر و الزمالك القادمة في إطار منافسات منافسات الدور الثاني من الدوري الممتاز، بعد أن ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن نية الإتحاد المصري في التأجيل. وجاء بيان الزمالك كالتالي: "تؤكد اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ملتزم بجدول مباريات الدوري الممتاز التي تم الإعلان عنها دون تعديل".
وتابع بيان الزمالك: " وتشدد إدارة النادي على رفضها إجراء أي تعديل أو تغيير للمباريات أو تفكير في تأجيل مباراة القمة المحدد لها ١٠ مايو المقبل".
الزمالك يرفض تأجيل مباراة الأهلي و الزمالك
وواصل: " يأتي التزام فريق الزمالك بجدول المباريات من منطلق حرصه على انتظام المسابقة وإقرار العدالة بين جميع الفرق المتنافسة".
واختتم الزمالك بيانه: " وشهدت الفترة الماضية بعض التقارير حول تعديل موعد مباراة القمة والتي من المقرر أن تقام في مايو المقبل" .
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