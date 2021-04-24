عمرو أديب يشن هجومًا واسعًا على محمد رمضان بعد وفاة الطيار

/628463/عمرو-أديب-يشن-هجوما-واسعا-على-محمد-رمضان-بعد-وفاة-الطيار

شن الإعلامي عمرو أديب هجومًا واسعًا على الفنان محمد رمضان، بعد وفاة الطيار أشرف أبو اليسر، من خلال برنامجه “الحكاية”، وموجهًا رسالة نارية لمحمد رمضان.

دوت الخليج يرصد رسالة الإعلامي عمرو أديب للفنان محمد رمضان، بعدما اشتعلت النيران بينهما خلال الفترة الأخيرة.

رسالة عمرو أديب لمحمد رمضان

وقال الإعلامي عمرو أديب- خلال برنامجه "الحكاية": "كمل يا محمد انت ماشي في السكة الصح... نفسي تقرى الكلام اللي مكتوب عنك النهاردة... ربنا يدي كل واحد على قد نيته... ويجعل كل دعاء الناس النهاردة من نصيبك".

وتابع عمرو أديب: "الله يرحم أبو اليسر وحاجات تانية مفيش مجال اذكرهالك دلوقتي يا محمد يا رمضان... قولنالك خد بخاطر الراجل قبل ما يموت... والمواطن المصري بيقلب في ثانية وأكبر منك وأعظم منك وانت ملحقتش تعمل حاجة في الوسط الفني... وربنا بيدي كل واحد على قد نيته".

وعرض عمرو أديب مداخلته الهاتفية مع الطيار أبو اليسر قبل وفاته، واختتم حديثه قائلًا : "روح اعملي فيديو تاني يا محمد يا رمضان عشان ارفع عليك قضية جديدة".

محمد رمضان تحت أنياب السوشيال ميديا

لاقى الفنان محمد رمضان هجومًا شرسًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك جراء وفاة الطيار أشرف أبو اليسر وخروج العديد من أسرته للكشف عن سبب وفاته بعدما مر بأزمة نفسية كبيرة لما جرى بينه وبين الفنان محمد رمضان وإنفصاله عن عمله.

كانت المحكمة الاقتصادية قد قضت بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التى لحقت به، بسبب صورة نشرها رمضان على متن طائرة يقودها الكابتن أبو اليسر، ورفض الدعوى الفرعية.

وخرج بعدها محمد رمضان مستخفًا بقرار المحكمة من خلال مقطع فيديو قصير، يرمي به الأموال في المسبح، ما أثار حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.