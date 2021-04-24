شاهد.. خناقة رمضان صبحي وحسام حسن

انتهت مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز بفوز الضيوف بهدفين مقابل لا شئ، ضمن مباريات الجولة رقم 18 لبطولة الدوري الممتاز.

وعقب نهاية أحداث الشوط الأول من المباراة وتقدم بيراميدز بهدف محمد حمدي، حدثت مشادة كلامية بين حسام حسن مدرب الاتحاد ورمضان صبحي لاعب الضيوف، مما أدى لإعتراض العميد على ما بدر من لاعب الأهلي السابق.

انت سالت يابطاطس على حسام حسن قبل ما تتخانق معاه 🤔😌 pic.twitter.com/Ea7oRCyniN — Amira Elhdiny (@AmiraElhdiny) April 24, 2021

ومع دخول اللاعبين لغرف خلع الملابس بعد نهاية الشوط الأول قام رمضان صبحي بإستفرزاز الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري، ورفض العميد ما حدث من اللاعب، وذهب إليه من أجل معاتبتة وتعنيفة على ما بدر منه وأنه لا يمكن أن يحدث من لاعب دولي مثله.

وتدخل عدد من لاعبي الفريقين من أجل إنهاء الأمور سريعا حتى لا يتعرض أي طرف للعقوبات من جانب حكم المباراة، مما أدي إلي حشد جميع من في الملعب من الفريقين لتهدئة الفريقين.