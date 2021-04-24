اللي مالوش كبير الحلقة 12..محاولات مستمرة من عابد للتخلص من الخديوي

/628465/اللي-مالوش-كبير-الحلقة-12محاولات-مستمرة-من-عابد-للتخلص-من-الخديوي

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 12، شهد أحداث ساخنة في حياة غزل "ياسمين عبدالعزيز" بعد رجعوها إلى بيت زوجها عابد تيمور "خالد الصاوي" واعترافها له بحبها لسيف الخديوي "أحمد العوضي"، ما زاد من عناد عابد للتخلص من الخديوي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 12، بعد عودة ياسمين عبد العزيز لخالد الصاوي، واستكمال الحرب التي اندلعت مع أحمد العوضي.

تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 12

اجتمع كلاً من غزل وهويدا زوجة شقيقها ونادين " دنيا عبدالعزيز" صديقة غزل، وكشفت هوايدا عن رؤيتها للمحادثات التي تدور بين نادين وزوجها عماد على "الواتساب"، فأنكرت نادين ما قالته هويدا وتركتهم في غضب، ثم اتصلت بعماد وطلبت منه ان ينكر هو أيضاً معرفته بها.

اتصل الخديوي بغزل ليطمئن عليها، واخبرها انه مازال يسعي لكي يخلصها من زوجها عابد، فقالت له ان عابد مصمم علي قتله ويجب ان يحمي نفسه جيدًا من أذيته، واستمر الحديث بينهم ليكشف لها انه طلق زوجته قدرية، وانتهي حديثه بتوصيتها عدم استفزاز عابد وان تتجنب شره قدر المستطاع.

وعلى جانب آخر، وصل لرئيس المباحث محمود رحاوي، اخبار عن استلام الخديوي بضاعة على طريق الصحراوي، لتجهز الشرطة وقامت بالذهاب إلى منزل الخديوي وتفتيشه، ولكن الخديوي حاول السيطرة على الوضع قبل وصول ضباط الشرطة.

وانتهت أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 12 بظهور مالك شقيق الخديوي في منزل عابد تيمور، فمن المتوقع أن تشهد الحلقة القادمة مفاجأت وأحداث نارية من قبل عابد الذي يسعى بكل الطرق للإنتقام من الخديوي.