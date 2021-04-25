الدولة تسعى لحل مشكلات 70 سنة .. راضى ينشر حوار السيسى مع دى فيلت الألمانية

جدة - نرمين السيد - وقال راضى، إن الرئيس أكد أن الدولة تسعى جاهدة لحل مشاكل تراكمت وتفاقمت على مدار 70 سنة.

وأوضح الرئيس، أن مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى تستهدف تغيير واقع 58 مليون مواطن هم اكثر من نصف سكان مصر إلى الأفضل من كافه الجوانب خلال ثلاث سنوات، ونتطلع دوما للاستفادة من التكنولوجيا والتقدم الألمانى خاصة فى توطين الصناعة والتدريب والتعليم.