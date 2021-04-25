محافظ قنا: تحرير 1.172 محضرا لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - قال محافظ قنا أشرف الداودى، إن الأجهزة التنفيذية قامت بتحرير 1.172 محضرا للأفراد والمنشآت خلال حملات تفتيشية، في إطار تنفيذ التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.





وأوضح المحافظ، أن أعمال الحملة أسفرت عن تحرير 1.153 محضرا بعدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، و11 محضر لمنشآت لم تلتزم بتطبيق التعليمات المقررة، لافتا إلى أنه جرى التصالح على 1.086 محضرا من إجمالي المحاضر المحررة بقيمة 72 ألفا و550 جنيها للمخالفات.

وأضاف أن أعمال الحملة نجحت في فض 157 سوقا تجاريا بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وكذا فض 24 حفل زفاف وسرادق عزاء، فضلا عن غلق 13 مركزا للدروس الخصوصية على مستوى المحافظة.

ووجه محافظ قنا رؤساء المراكز والمدن باستمرار تكثيف الحملات الميدانية بشكل دوري لمتابعة التزام أصحاب المقاهي والمطاعم والمحال التجارية والورش بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالإجراءات الاحترازية والوقائية، فضلًا عن التأكد من التزام أصحاب المنشآت التجارية وسيارات نقل الركاب بالطرق الداخلية والسريعة ومحطات القطارات بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.