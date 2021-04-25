صور .. وقفة للجالية المصرية بإيطاليا لدعم الموقف المصرى تجاه سد النهضة

جدة - نرمين السيد - نظمت الجالية المصرية فى مدينة ميلانو الايطالية، اليوم السبت، وقفة حاشدة طالبوا خلالها البرلمان الأوربى والحكومة الإيطالية بدعم الموقف المصرى السودانى الداعى إلى التوصل إلى اتفاق حول ملء خزان سد النهضة الإثيوبى.





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