اللهم أعنا .. دعاء مفتى الجمهورية فى اليوم الثانى عشر من رمضان

جدة - نرمين السيد - قدم الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، الحلقة الثانية عشر من برنامج "اللهم أعنا"، على الراديو 9090 اليوم الجمعة.



جدة - نرمين السيد - قدم الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، الحلقة الثانية عشر من برنامج "اللهم أعنا"، على الراديو 9090 اليوم الجمعة. ودعا مفتى الجمهورية خلال الحلقة:"اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا".

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