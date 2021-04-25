السيسي: لم نحبس أحدا بسبب آرائه السياسية 

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي حوار مع صحيفة "دى فيلت" الألمانية واسعة الانتشار وأكد الرئيس أن الأمن لا ينبغي أن يأتي على حساب الحرية حتى في بلد يعيش ظروفًا صعبة مثل مصر، نافيًا حبس أي شخص في مصر بسبب آرائه السياسية.

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