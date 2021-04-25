السيسي: لا أحد يستطيع معارضة شعب انتفض في 2011 و2013  



قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إنه "لا أحد يستطيع معارضة شعب انتفض مرتين، في 2011 و 2013 ، للإطاحة بحكومتين ويمكن للناس أن ينهضوا للمرة الثالثة أو الرابعة إذا اختلفوا مع الحكم، كان مبارك في السلطة لمدة 30 عامًا قبل أن ينقلب الناس ضده؛ بقي مرسى في منصبه لمدة عام واحد فقط قبل أن يزيحه الشعب، مشددا على أن "المصريين لديهم إرادة حرة وقوة لطرد أي حكومة لا يحبونها".

جاء ذلك خلال حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي مع صحيفة "دى فيلت" الألمانية واسعة الانتشار.

وأضاف السيسي "خلال الاستعدادات للانتخابات، لطالما دعونا الصحفيين والمنظمات المدنية لضمان إجراء الانتخابات بشكل صحيح، ونحن على ثقة من ضرورة تواجدهم لضمان أن تكون انتخاباتنا نزيهة".

وتابع السيسي "إن سفارة الولايات المتحدة رحبت بالانتخابات التي أجريت فى مصر وأكدت موضوعية انتخاباتنا ومصداقيتها".

وشدد الرئيس على إرادة المصريين القوية، قائلا "بعد 2011 و 2013 لا أحد يستطيع أن يحكم المصريين رغما عنهم.. فالمصريون لديهم إرادة قوية جدا.. ومن ثم منذ ذلك الحين لم يستطع أحد أن يفرض حكومة على المصريين".

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