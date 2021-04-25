انت الان تتابع تفاصيل خبر حدث نادر لا يتكرر في العمر كثيراً.. استقبال شهر رمضان مرتين في عام واحد وفق التقويم الميلادي والحسابات الفلكية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في حدث نادر ولا يتكرر كثيراً سيشهده هذا الجيل وهو تكرار شهر رمضان في عام مرتين في أول العام وفي آخره، وهذا أمر وارد لأن العام الهجري يقل عن العام الميلادي بنحو 11 يوم، وكان هذا ما تناوله بعض النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

استقبال شهر رمضان مرتين في عام واحد في حدث نادر

وبسؤال الأستاذ الدكتور محمد غريب في معهد البحوث الفلكية، والمسؤول عن الحسابات الفلكية، أكد سيادته للوطن أن هذا الأمر غير مستبعد ووارد أن يصوم المسلمون مرتين في العام الواحد “الميلادي” بحيث يستقبلون رمضان مرة في أول العام ومرة أخرى في نهايته.

وأِشار غريب إلى صيام شهر رمضان مرتين في السنة الميلادية سيككون في عام 2030 بسبب الفارق بين السنة الهجرية والميلادية وبالتالي فإن رمضان يتقدم كل عام من 10 إلى 11 يوم.

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ووفق الحسابات الفلكية والتقويم الميلادي فإن عام 2030 هو الذي سيشهد هذا الحدث النادر، حيث يأتي الشهر الكريم بعد 9 سنوات من الآن مرة في 5 يناير 2030 ةمرة أخرى في 26 ديسمبر 2030.