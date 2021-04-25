انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد وفاة الطيار أشرف أبو اليسر.. مصير التعويض الذي حصل عليه بحكم المحكمة وشقيقة زوجته “حسبي الله ونعم الوكيل” والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وفاة الطيار أشرف أبو اليسر كانت الحدث الأهم على السوشيال ميديا ومواقع البحث اليوم، خاصة وأن المحكمة الإقتصادية كانت قد حكمت بدفع تعويض قدره 6 مليون جنيه في الدعوى التي أقامها الراحل قبل وفاته، والتي حملت رقم 119 لعام 2020،ولكنه لم يحصل على هذا التعويض حتى الآن.

وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

وكشف محامي أبو اليسر “مجدي حلمي” عن مصير مبلغ التعويض، وقال في تصريحات له اليوم، أن الحكم بالتعويض نهائي ونافذ وسوف يؤول هذا المبلغ إلى الورثة، وكان الراحل أبو اليسر قد فصل من عمله بسبب الفيديو الذي نشره محمد رمضان من قمرة القيادة رفقة الراحل، الأمر الذي دفعه إلى المطالبة بتعويض مادي ومعنوي نظير الأضرار البالغة التي لحقت به.

وبعد وفاة الطيار أشرف أبو اليسر نشر الفنان محمد رمضان تدوينة له ينعي فيها الراحل، في حين أن شقيقة زوجة الطيار الراحل كتبت وطالبت الجمهور بالدعاء له، وأشارت إلى محمد رمضان كان السبب في وفاته وفي تدهور حالته الصحية والنفسية، واختتمت قائلة “حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بعيد”.

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وفي سياق متصل علق الصحفي مجدي الجلاد على وفاة الطيار أبو اليسر قائلاً بأنه لو كان مشرعاً لوضع قانون يعاقب من يقتل الناس قهراً وكمداً، واستعاذ بالله من قهر الرجال وأفعال محمد رمضان، وذلك كما في التدوينة التالية.