/628466/بعد-أيام-الأهلي-يثأر-من-الزمالك-ويتوج-بكأس-مصر

حقق الأهلي فوزا كبيرا على الزمالك في نهائي كأس مصر في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على مجمع صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، وأنتهت النتيجة بـ 26 – 23 لا لصالح المارد الأحمر، بعد أن تلقى الفريق هزيمة من الفارس الأبيض منذ أيام في المباراة الفاصلة بين الفريقين.

وأنتهت مباراة الأهلي و الزمالك بفوز المارد الأحمر بنتيجة 26 -23 ، ليعوض الفريق خسارته في نهائي الدوري الممتاز، ويحقق الفوز في نهائي الكأس ويتوج بالبطولة على حساب الفارس الأبيض.

وشهدت المباراة تألق كبير من حراس القطبين، خاصة محمد عصام الطيار، حارس مرمى النادي الأهلي بصد ركلات جزاء، حيث ساهم بشكل كبير في حفاظ المارد الأحمر على التقدم.

قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في قمة اليد

عبد الرحمن طه، أحمد عادل، محمود محمد، محمد ابراهيم، أحمد هشام سيسا، إسلام حسن ، أحمد محمد راضي، عبد العزيز إيهاب، ، عمر ياسين، محسن رمضان، أسامه الجزيري، محمد عصام الطيار، ممدوح طه، عمر خالد، عبد الرحمن علي، .

قائمة الزمالك لمباراة الأهلي في قمة اليد

أحمد الأحمر ، محمود خليل، هشام السبكى، مصطفي خليل، محمد علاء لوكا، أحمد حسام ، يحيى الدرع، محمد على ، مازن رضا، إبراهيم العربي، أكرم يسري، مصطفى بشير، حازم ممدوح، خالد وليد، وسام نوار، عمر الوكيل، أحمد مؤمن صفا، علي هشام نصر، مصطفي خليل، محمد علاء لوكا، أحمد حسام ، يحيى الدرع، محمد على ، مازن رضا، إبراهيم العربي، أكرم يسري، مصطفى بشير، حازم ممدوح، خالد وليد، وسام نوار.

الجدير بالذكر أن الزمالك حقق الفوز على المارد الأحمر في المباراة الفاصلة التي جمعت الفريقين لتحديد بطل الدوري الممتاز لكرة اليد بنتيجة 18 – 17 ، بعد اللجوء لتلك اللقاء عقب تعادل فريقي الفارس الأبيض و الأهلي في المباراة الختامية للدوري بنتيجة 28 – 28 على مجمع صالات حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

على الجانب الأخر حقق الأهلي الفوز على الزمالك في المواجهة التي جمعت الفريقان على ملعب القاهرة الدولي بنتيجة هدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الأحمر رصيده للنقطة 30 في المركز الثاني بجدول الترتيب خلف الفارس الأبيض المتصدر بـ 36 نقطة لكن مازال يتبقى للأهلي 2 مباريات مؤجلة.