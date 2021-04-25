مسلسل ضد الكسر الحلقة 12..صدمة جديدة لـ نيللي كريم

/628467/مسلسل-ضد-الكسر-الحلقة-12صدمة-جديدة-لـ-نيللي-كريم

مسلسل ضد الكسر الحلقة 12، شهدت الحلقة محاولة سلمى "نيللي كريم" في الوصول لحقيقة علاقة زوجها كريم "محمد فراج" بمايا سينتيا خليفة، شقيقة صديقه إياد، حيث تحكي سلمى لصديقتها ندين عن ماقاله الظابط هاني لها أمس حول ذهاب كريم لمايا يوم الحادث ما أثار الشك داخلها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل ضد الكسر الحلقة 12 بطولة الفنانة نيللي كريم ومحمد فراج، بعدما بدأ الشك يتسلل إلى قلب سلمى بشأن خيانة زوجها لها.

تفاصيل مسلسل ضد الكسر الحلقة 12

أخبرت نادين سلمى عن عيد ميلاد إياد المقرر إقامته في المساء وأنها يجب أن تأتي لتتأكد من شكها خاصةً بوجود مايا وكريم في نفس المكات، على الجانب الآخر تأتي مايا إلى مكتب كريم لتحاول إصلاح ما أفسدته بينهم في الحلقة السابقة، ولكن كريم يحاول تجاهلها بل يقوم بطردها مشيرًا إلى أنه مكان عمله ولا يجب أن تأتي إليه في هذا المكان.

سلمى تتأكد من خيانة زوجها لها

تذهب سلمى لحفل عيدميلاد إياد، وفور ذهابها تواصل مايا استفزازها، فتقوم في البداية بإخبارها أن كانت تطمأن على سلمى باستمرار من كريم، ثم تسألها متى يأتي كريم لحفل عيد الميلاد، وبعد وصول كريم تحاول أن تتحدث معه حول حاله وما يحمله وجه من إرهاق وعن وجود شي يضيقه فيتسع استفزار سلمى، فتستأذنهما بالذهاب للخارج لكي تتناول سيجار، ولكن بحركة خبيثة تقوم بوضع هاتفها لتسجل حديثهما معًا قبل ذهابها، يبدأ كريم بالتحدث مع مايا عن تصرفاتها الاستفزازية الغير مفهومة، وعدم وجاب قيامها بمثل تلك الأشياء حتى لا يشك أخيها إياد بتصرفاتها وأنه على علاقة بها، ليأتي حديث كريم لمايا كالصاعقة على قلب سلمى، فتعكس انهيارها على أحد معجبيها في الكافيه وتتركه وتذهب.

محمد فراج يلوم والده بسبب علاقاته النسائية المتعددة

على الجانب الآخر، يأتي لكريم مكالمة من والده يخبره بأنه يريده في شيء مهم، فيذهب كريم إليه ولكنه يكتشف وجود إمرأة على سرير والدته مع والده، فيقوم بطاردها ثم ينهال على والده بمحاسبته على أفعاله، فيقول له أبيه في حزن شديد: " طبعا كنت جاي ترمي شوية فلوس، أنت فاكرني ببقى مبسوط إنك بتبيع وبتشتري فيا كده، الإيد اللي طول عمرها بتدي هي اللي تتمد كده، تعرف عني إي؟!؟! تعرف أنا باكل إي؟! بنام إزاي؟!، أنا بقعد بالشهور مش بشوف الناس، أنت فاكر طبعًا إني كنت عايز منك فلوس، أنا كنت عايز أشوفك الوحدة بتقتلني، انت عايز تعرف أنا عايزك ليه أنا هتجوز ومش بستأذنك أنا بقولك".

ليأتي رد كريم عليه كالصاعقة، فيقول له: "إتجوز إتجوز عشان تخلف واحد صغير تهتم بيه زي ما كنت بتهتم بيا كده، وبعديها تطرد أمه، ويعيش نفس مأساتي معاك لدرجة أنه مش بيبقى عايز يشوف وشك، من النهاردة انسى أنك ليك ابن اسمه كريم".

وتنتهي أحداث مسلسل ضد الكسر الحلقة 12 بذهاب سلمى لمنزلها وحالتها تجمع بين الصدمة برغم شكها في خيانة زوجها كريم لها، والحزن بسبب تأكيدها من شكها، وبمجرد أن تصل لغرفتها تجهش بالبكاء