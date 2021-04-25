/628468/أول-تعليق-من-موسيماني-بعد-مفاوضات-جنوب-إفريقيا

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن سر فوز المارد الأحمر في مباراة اليوم أمام انبي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب بتروسبورت في إطار منافسات الدوري الممتاز، ورفض المدير الفني للمارد الأحمر التطرق للحديث عن مفاوضات جنوب إفريقيا معه في المنتخب .

وقال موسيماني: " قدمنا مباراة جيدة ونجحنا في إنهاء المباراة في الشوط الأول، لأول مرة منذ فترة طويلة، كانت هناك 4 تغييرات من أجل الحفاظ على اللاعبين، حاولنا الحفاظ على المجهود البدني خاصة أن هناك 8 مباريات يخوضها الفريق في فترة قصيرة".

وتابع: " كانت لدينا شهية كبيرة اليوم للمكسب، وفخور بالفوز وأهنئ اللاعبين لأنهم شعروا بقيمة الخسارة في المباراة الماضية، ودائما تحتاج لخسارة من أجل العودة من جديد لطريق الإنتصارات".

وواصل: نجحنا في أنهاء المباراة في الشوط الأول خلال مباراة الزمالك أو لقاء اليوم الأمر الذي يعد شيئا مميزا لتحقيق الإنتصار من البداية دون الحاجة لأي عوامل أخرى".

تشكيل الأهلي أمام إنبي في الدوري

وشهد التشكيل تواجد كوكا و بيكهام في التشكيل الرسمي وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - رامي ربيعة – سعد سمير - بيكهام.

خط الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: أفشة - حسين الشحات - محمود كهربا.

خط الهجوم: محمد شريف.

وتنطلق صافرة البداية بين الأهلي وإنبي في الدوري في تمام التاسعة والنصف مساء على ملعب بتروسبورت في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر في تحقيق الفوز والعودة لطريق الإنتصارات عقب الخسارة الأخيرة أمام سموحة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في الوقت القاتل. ويدخل إنبي مباراة الأهلي بتشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم فؤاد – رامي صبري – إبراهيم القاضي - مصطفى دويدار.

خط الوسط: مصطفى شكشك - صلاح ريكو –– مصطفى شلبي - أحمد العجوز.

خط الهجوم: دينو بيتر - جون أوبوكا .

وعلم دوت الخليج أن محمد شريف لاعب النادي الأهلي غادر لقاء المارد الأحمر الأهلي و إنبي متاثرا بالإصابة في الركبة وفضل الجهاز الطبي منحه راحة لعدم تفاقم الإصابة، في اللقاء الذي يقام بين الفريقين على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الممتاز.