لا عاش من خان الوطن.. محمد عويس «إعدام ميت»

قبل أن تٌلف تلك الحلقة الدائرية على رقبة الخائن محمد عويس، كان قد سَبقها ميتة أخرى، أكثر فظاظة، فقد ولى هذا الرجل وطنه وبلده مدبرًا نحو جماعة أحيت السلاح والمتفجرات أمام الشعب، واتخذت من التشدد والتكفير نموذجًا ومنهجًا قائمًا.

الخائن محمد عويس

استقبل المصريون الصورة المنشورة، للخائن محمد عويس، فى ختام حلقة «الاختيار» اليوم، مرتديًا البدلة الحمراء، فرحين بأن زُهقت روحه، وهى نتيجة طبيعية لمن باع بلده وشعبه، ومثل الصورة الأسوأ للخيانة، عندما غدر بزميله البطل، محمد مبروك، وأرشد الجماعة على مسار تنقله، حتى نالته رصاصات الغدر.

وكان مسلسل «الاختيار 2» قد نشر في نهاية حلقته، اليوم، أول صورة للخائن محمد عويس، المحكوم عليه بالإعدام بسبب إرشاده للإرهابيين عن خط سير الشهيد المقدم محمد مبروك، مسؤول ملف الإخوان في الأمن الوطني سابقًا.

إعدام ميت.. محمد عويس

محمد عويس هو المتهم رقم 43 بقضية " أنصار بيت المقدس" التي حملت رقم 21947 لسنة 2014 جنايات قسم أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 506 لسنة 2014 كلي شرق القاهرة، وبرقم 25 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، وقد قضت هيئة المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد، بإعدام المتهم وآخرين وفقا للتهم الموجهة اليهم وكان أهمها، اغتيال الشهيد المقدم محمد مبروك.

ووفقًا للتحريات فإنه تم القبض على النائب محمد عويس عقب تنفيذ عملية اغتيال مبروك، وبمواجهته ذكر أن المتهمون تمكنوا من الوصول اليه من خلال جلسات دينية كان يحضرها عويس حول كيفية تطبيق الشريعة الإسلامية وتنفيذ أحكامها، وبدأ المتهمين في حشو عقله بالأفكار التكفيرية، واستقطابه لاعتناق ذلك.

ميتة حقيرة، كانت من نصيب محمد عويس، الذى قضى حياته هباءًا، ونهى عمره مذومًا من الجميع، فلا عاش من خان الوطن.