تامر مجدي يقاطع محمد رمضان عقب وفاة أشرف أبو اليسر

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أعلن الفنان المصري تامر مجدي مقاطعته للعمل مع النجم محمد رمضان وشن عليه هجومًا واسعًا عقب وفاة الطيار أشرف أبو اليسر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل التعلق الأول للفنان تامر مجدي على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر والهجوم الذي أطلقه على النجم محمد رمضان.

سبب وفاة أشرف أبو اليسر وسر الصورة التي نُشرت له مع عمرو دياب

نشر مجدي صورتين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إحداهما بها تأكيد من أحد الأطباء على أن سبب وفاة أشرف أبو اليسر هو القهر، والأخرى بها توضيح من أحد رواد التواصل الاجتماعي أن سبب نشر محمد رمضان لصورة أبو اليسر مع المطرب عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني هو توصيل رسالة بأن الطيار أشرف أبو اليسر التقط صور مع نجوم كبار غير رمضان.

تامر مجدي يمتنع عن العمل مع محمد رمضان

وأرفق تامر مجدي تعليقًا أعلن فيه مقاطعته مهنيًا لمحمد رمضان قائلًا: "محدش يدافع عنه عندي نهائيا.. وكل الي فات حاجه وبسبب الراجل ده حاجه تانيه.. الخصام ليوم الدين وحقه جاي دنيا واخره.. ورغم أنك كنت أقرب صاحب ليا زمان وكنت مستني اليوم الي نرجع نشتغل فيه مع بعض.. بس خلاص كلمة الحق لازم تتقال.. فوقوا بلاش تطبيل وده مش كلامي لوحدي في أساتذه وزمايل المهنه بيقولوا الحق والساكت عن الحق شيطان اخرس.. مقاطعة العمل مع محمد رمضان".

وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

توفى الطيار أشرف أبو اليسر صباح اليوم نتيجة لتعرضة لوعكة صحية، توفى على أثرها داخل غرفة العناية المركزة، بعد أيام قليلة من حصوله على تعويض قدره 6 ملايين جنيه عن الضرر الذي لحق به من الفنان محمد رمضان.

قرار المحمة بشأن أزمة محمد رمضان وأشرف أبو اليسر

ومن الجدير بالذكر، أن المحمكة الاقتصادية أصدرت قرار بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، بسبب الأضرار التي لحقت به نتيجة نشر رمضان صورة على متن طائرة يقودها أشرف أبو اليسر، معلقًا عليها أنها تجربة لقيادة الطائرة.

تفاصيل أزمة محمد رمضان مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر

نشر محمد رمضان صورة تجمعه بالطيار الموقوف أشرف أبو اليسر وهما على متن الطائرة، مستغلًا فيها صورة أبو اليسر في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية له أطلق عليها "مش بتفتش في المطار" في مشهد استعراضي بقيادة الطائرة.

فتوجه أحد المحامين بتقديم بلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الفنان محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر لإحالتهم للتحقيق، الأمر الذي أدي إلى إصدار قرار بتوقف الكابتن أشرف أبو اليسر عن مزوالة المهنة لانتهاكه معاير السلامة أثناء الطيران، فضلًا عن سحب رخصة مساعده لمدة عام.