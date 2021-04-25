/628471/نواب-التنسيقية-في-أولى-فاعليات-رمضان-يجب-أن-يكون-البرلمان-حلقة-وصل-بين-المواطن-والحكومة

أطلقت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بث مباشر لأولي فاعليات الكيان " رمضانيات التنسيقية " تحت عنوان حياة كريمة خطوة علي طريق العدالة الاجتماعية، حيث تحدث النواب خلال الندوة الحوارية على بعض الأمور العامة واهمية مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلا عن علاقاة البرلمان بالمواطن والدفاع عنه وحل مشاكله من خلال عرضها على الحكومة ومناقشتها.

النائبة هدى عمار: وجود حلقات تواصل بين الدولة والشباب

بداية تحدثت النائبة هدى عمار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على وجود حلقات تواصل بين الدولة والشباب هذه الفترة، مشيرة إلى ان صندوق دوت الخليج يتولى عمله مجموعة من المتطوعين من الشباب الواعي.

وأوضحت النائبة هدى عامر خلال كلمتها بأولي فاعليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين " رمضانيات التنسيقية " تحت عنوان حياة كريمة خطوة علي طريق العدالة الاجتماعية، أن الجانب البرلماني دور ليس رقابي فقط، بل يجب عليه أن يكون حلقة وصل بين المواطن والجهات التنفيذية من أجل الدفاع عن حقوقه وحل ما يواجهه من مشكلات، لترسيخ مفهوم لدى المواطن أن النائب موجود من أجل الدفاع عنه.

وخلال الندوة الحوارية الهامة، تحدثت عضو مجلس النواب، هدى عمار، عن مبادرة حياة كريمة، وما قدمته من انطلاقه منذ إعلان الرئيس السيسي لها، باعتبارها طفرة تنموية حقيقية فى مصر.

وقالت عضو مجلس النواب، هدى عمار:” البداية كانت منذ تولي القيادة السياسية، حيث تم عمل طفرة تنموية تستهدف القرى والمواطن الأكثر احتياجا، خاصة محافظات الصعيد والأكثر الاحتياجا.

وأضافت عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، هدى عمار:” حياة كريمة استهدفت الصحة والسكن، ولكن كانت هناك معاناة فى أن يحصل المواطن على كافة حقوقه بسلاسة، فبعد حصوله على حق السكن والصحة والتعليمـ يبدأ في الحصول على الحقوق الأخرى.

وتابعت عضو مجلس النواب، هدى عمار:” التعامل مع المواطن الآن كمستحق للخدمة وليس مستفيد، وبالتالي المبادرات الرئاسية سواء حياة كريمة أو نور حياة، تهدف إلى توفير خدمات أساسية وتحقيق الطلبات الأساسية للمواطنين.

رشا كليب: تؤكد على أهمية دور الإعلام

وأكدت الدكتورة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أهمية دور الاعلام، خاصة مع زيادة وعي المواطنين، لافتة إلى انه مع إنتشار مصطلح مبادرة حياة كريمة بشكل كبير في الشارع المصري، يجب عليه تصحيح المفاهيم المغلوطة المترسخة في أذهان البعض من قبل الإعلام المعادي في التشكيك ما قامت به الدولة المصرية من إنجازات ملموسة على أرض الواقع، موضحة أنه مع زيادة التطوير وكم الإنجازات الحادثة، تزداد التحديات القائمة .

وقالت عضو مجلس النواب، رشا كليب:” إن مبادرة حياة كريمة معنية بتطوير وتحسين الخدمات فى قرى الريف المصرى، الذى يعد مصدرًا زاخرًا للمفكرين والمبدعين”.

وتابعت عضو مجلس النواب، رشا كليب، قائلة:” الشباب المشاركين فى المبادرة، حاولوا تغيير بعض الأفكار لدى المواطنين، وتوعيتهم، من أجل توفير حياة كريمة لهم، فى مختلف المجالات سواء صحة أو تعليم”.

وأضافت عضو مجلس النواب، رشا كليب:” الرئيس أكد أن المبادرة معنية بالمواطن البسيط فى القرى، من أجل أن يحيا حياة كريمة، وبالتالي تم معرفة ما يحتاجه المواطن ووضع استراتيجيات له.