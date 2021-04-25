/628472/ياسمين-أبوطالب-أرض-سيناء-ارتوت-بدماء-أجيال-من-الشهداء-للحفاظ-على-ترابها

بعثت النائبة ياسمين أبوطالب، أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الإحتفال بالذكرى ٣٩ لتحرير أرض سيناء المجيدة.

ياسمين أبو طالب تهنئ الشعب والقيادة السياسية بذكرى النصر

وقالت عضو مجلس النواب، ياسمين أبوطالب، في برقيتها: "بإسمي وبالإنابة عن كل سيدات مصر، يسعدني أن أبعث لسيادتكم، ولقادة وجنود القوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بخالص التهنئة بالذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء، الأرض الغالية على قلوبنا، والتي ارتوت بدماء جيل بعد جيل من شهداء القوات المسلحة الأبطال، للحفاظ على ترابها".

ياسمين أبو طالب: رجال القوات المسلحة سطروا بأحرف من نور أعظم ملاحم التضحية

وأعربت النائبة ياسمين أبوطالب، عن عظيم تقديرها وإعتزازها البالغ بأبناء القوات المسلحة المصرية، الذين سطروا بأحرف من نور أعظم ملاحم التضحية والفداء، وضحوا بدمائهم الذكية الطاهرة”.

وتابعت عضو مجلس النواب، ياسمين أبو طالب:” هؤلاء شهداء بذلوا الغالي والنفيس في سبيل إعلاء راية مصر واسترداد العزة والكرامة لشعب مصر الجسور”.

كما دعت عضو مجلس النواب، ياسمين أبو طالب، المولى عز وجل أن يديم نصره على مصر الحبيبة، وأن يرفع رايتها خفاقة بين الأمم على مر الدهر، وأن يحفظ شعبها من مكر الماكرين وكيد الشامتين.