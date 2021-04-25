/628473/مسلسلات-رمضان-2021-برعاية-الخيانة-الزوجية

اتحدت معظم المسلسلات الرمضانية هذا العام تقديم الخيانة بأنواعها المختلفة بشكل مؤثر وفعال جعل كل متابعي الأعمال الدرامية يشيدون بها ويؤيدها، بل أصبح البعض يثبت صدقها عن طريق سرد قصته مع مواقف الخيانة سواء من زوج أو صديق أو أه‍ل.

دوت الخليج يستعرض كيف نقلت المسلسلات الرمضانية لهذا العام مواقف الخيانة المختلفة وخاصة الخيانة الزوجية، والتي أصبحت لافتة للنظر بشكل كبير، ما جعل جميع المتابعين يتأثرون بها.

مسلسل ضد الكسر

يعتبر مسلسل ضد الكسر أبرز الصور التي تنقل الخيانة بشكلها الحقيقي، حيث شهد على اكثر من واقعة خيانة ظهرت بشكل تدريجي بداية من خيانة صديقة، ثم خيانة زوج ترتب عليه خيانة أخ وصاحب، وآخرهم خيانة حب صادق.

نقلت الحلقة الأولى من مسلسل ضد الكسر صورة الصديقة التي تتأكلها الغيرة من صديقتها، فظرهت نادين "لقاء الخميسي" وهي تتحدث أمام صديقتها نيللي كريم بنبرة الحب والحنان، بينما من خلفها تلعنها بأقبح اللعنات، بل تشعر ببعض المشاعر تجاه زوج نيللي كريم أيضًا، وعلى الجانب يظهر كريم "محمد فراج" وهو يخون زوجته نيللي كريم مع مايا "سينتيا خليفة" أخت صديقه إياد زوج لقاء الخميسي، أما عن نيللي كريم فقد استغلت حب مصطفي لاختها ملك "تارا عماد" فخانت ثقته بخداعه بزواج اختها ملك وهي حامل من رجل آخر وتحبه، ما جعل المسلسل عبارة عن سلسلة من الخيانة مانلبث أن نخرج من حلقة حتى تصدمنا الحلقة الأخرى.

مسلسل حرب أهلية

تنتهي كل حلقة من حلقات مسلسل حرب أهلية بنهاية صادمة، والخيانة من المقربين هي العنوان الأساسي للحلقات ففي الحلقة الأولى تعرفنا على الطبيب النفسي يوسف "باسل الخياط" الذي ظهر رجلًا شهمًا طيبًا، لكن سرعان ما اكتشفنا وجهه الحقيقي، حيث تزوج يوسف من فريدة "أروى جودة"، دون اخبارها انه متزوج باخرى وهي مريم "يسرا"، وحتى بعض انفصاله عن مريم لم يتوقف عن خيانتها، فخان يوسف، فريدة مع صديقتها نادين "سينتيا خليفة".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تخون نادين زوجها عزيز "رشدي الشامي، بل خانتة أيضًا مع رجل يعمل عنده، واختلف أمر الخيانة عند تمار "جميلة عوض" فهي لم تقم بخيانة زوج أو حبيب بل كانت تخون جميع أصدقائها، وتحاول إبتزازهم بشتى الطرق، حيث تقوم بتخريب حياة صديقاتها بطريقة منهجية، بسبب معاناتها من اضطرابات نفسية جعلتها تصور إحدى صديقاتها أثناء تغيير ملابسها لابتزازها بالفيديو، وإجبارها على الانصياع لأوامرها، كما نشرت لأخرى فيديو تسبب فى إلغاء حفل الزفاف، وآخرهم محاولتها لتخريب حياة نور “مايان السيد” والوقوف أمام حبها لزياد “محمود حجازي”.

مسلسل اللي مالوش كبير

عانت غزل "ياسمين عبدالعزيز" من خيانة الطرفين الصديقة والزوج، حيث ظهر الفنان خالد الصاوي في شخصية عابد الزوج العصبي العنيف الذي يضرب زوجته غزل "ياسمين عبدالعزيز"، لكنه لم يكتفي بذلك بل خانها مع أقرب صديقاتها، وتزوج بها سرًا، وفوق ذلك قامت صديقاتها نادين "دنيا عبد العزيز" التي تكن لها الحقد والكراهية بالاتفاق مع عابد زوج غزل على مراقبة كل خطواتها وإخباره بها.

مسلسل وكل مانفترق

تظهر الخيانة في مسلسل وكل ما نفترق عندما يُكتشف أن العمدة سعدون "عمرو عبد الجليل"، يخون زوجته مأمونة ريهام حجاج مع وردة رانيا يوسف، على الرغم من كونها هي الزوجة التي استطاعت إنجاب الولد للعمدة.

مسلسل قصر النيل

في مسلسل قصر النيل نجد شخصية الرجل السكير الذي يمضي كل وقته في السهر والتواجد وسط النساء وهو نبيل "نبيل عيسى"، يخون زوجته عايدة "ريهام عبد الغفور".

مسلسل خلي بالك من زيزي

اكتشفت زيزي "أمينة خليل" خلال أحداث مسلسل "خلي بالك من زيزي"، خيانة زوجها هشام علي قاسم لها، وهو ما أثر على نفسيتها وزاد من عصبيتها وتوترها.

مسلسل النمر

تتعرض بطلة العمل هنا الزاهد "ملك" خلال أحداث مسلسل النمر للخيانة من صديقتها "نور" مع خطيبها حسن، والتي كشفت الأحداث إنهما تزوجا عرفي بعد خطوبة حسن وملك بستة أشهر وهي حامل منه.

مسلسل لعبة نيوتن

يقدم محمد فراج خلال أحداث المسلسل دور مؤنس رجل الثري في أمريكا، ومتدين ومشهور، ولكن منذ ظهور هنا "منى زكي" تبدأ مشاعره في التغير بشكل تدريجي لينتهي الأمر بأنه يحبها رغم زواجه، ورغم حملها وزواجها هي أيضًا.

مسلسل ملوك الجدعنة

تعرض عمرو سعد ومصطفي شعبان للعديد من الخيانات ليس من أشخاص غريبة ولكن من أهلم الذين يسكنون معهم في نفس الحارة، حيث اتفق عنتر مع زاهي العتال "عمرو عبدالجليل" بالايقاع بسرية وسفينة وبالفعل قام بسجن والدت سرية، وتسبب في موت حبيبة ابنة أخت سفينة، ولم ينتهي الأمر عند عنتر فقط بل قامت أيضًا بسنت بالاتفاق مع مجدي اليد اليمنى لزاهي العتال بمده بجميع المعلومات عن سرية وسفينة مقابل المال.

ويبقي السؤال ماذا سيكون مصير الخائن في هذه الاحداث المختلفة، هل سيكون العفو، أم الانتقام، أم هل سيستمران في خيانتهم طويلًا دون أخذ حق.