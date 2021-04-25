فيديو.. أحمد موسى : «هجمة مرتدة» قصة حقيقة عن منظمات المجتمع المدنى الممولة

جدة - نرمين السيد - وأوضح موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتى"، أن مسلسل "هجمة مرتدة" يكشف عملية رصد عنصر إرهابى خطير فى العراق عام 2008، كما يكشف دور سعد الدين إبراهيم صاحب مركز ابن خلدون.
وأشاد موسى، بنجوم المسلسل أحمد عز وهند صبرى وهشام سليم، مؤكدا أنهم قاموا بدورهم بعبقرية.
وأكد موسى، أن المسلسل يكشف أيضا دور الخائن الهارب أيمن نور، مشيرا إلى أنه كشف أيضا دور قناة الجزيرة الإرهابية.
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