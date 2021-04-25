نائبة بالشرقية توزع وجبات إفطار على الأسر الأكثر احتياجا

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وأوضحت رزق الله، بأنها لا ترى الأمر غريبا كما ينظر إليه البعض باعتبار أنها مسيحية، مؤكدة على مشاركتها فى طقوس وعادات شهر رمضان الكريم، مثلما يشارك المسلمين فى جميع المناسبات المسيحية، مضيفة: "دليل بأن هناك جينات كرم وجود يحملها المصرى دون النظر للديانة".
وأكدت أن مصر كانت وستظل نسيجًا واحدًا، لا سيما فى ظل الظروف الراهنة من الموجة الثالثة لجائحة فيروس كورونا وعدم السماح بإقامة أى موائد رمضانية حرصًا على سلامة المواطنين.
وأوضحت أنها تقوم هى وأسرتها بتلك الخطوة سنويًا، ترسيخا لمبادئ الوحدة الوطنية، وفى رسالة بأن مصر دائما نسيج واحد، تحت ظل قيادة رسخت لكل هذا الحب والتآخي، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول من أطلق مبادرة هى الأقوى لبناء مجتمع متماسك من أجل "حياة كريمة"، متابعة: "لا فرق بين مسلم ومسيحي، الهدف هو السلام والمحبة بين الجميع على أرض وطن أمن متكامل اجتماعيا وفكريا بثقافة وسطية تتيح مشاركة حقيقية بين قطبى الأمة".
وأشادت البرلمانية بدور حزب الشعب الجمهوري، ومبادرة "خير بلدنا عشان ولادنا"، والتى تقوم بتوزيع سلع غذائية على الأسر الأكثر احتياجا وصولا بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع الكابتن أحمد عبدالدايم أمين عام الإقليم، كما حرصت على تقديم الشكر لأمانة الشباب والفتيات لدورهم البارز فى دعم المبادرة المجتمعية لخدمة الأهالى.
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