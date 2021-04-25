مصر الرقمية لاضافة المواليد 2021 بالخطوات عبر رابط digital.gov.eg

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محمد سياف - ابو ظبي - أنشأت الحكومة المصرية موقع مصر الرقمية لتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للأُسر المصرية، ومن ضمن هذة الخدمات خدمة إضافة مواليد جديدة إلكترونياً 2021. المستندات المطلوبة لعمل بطاقة التموين عبر الإنترنت 2021 صورة شخصية للأب .

إيصال ” فاتورة كهرباء “، ويُشترط أن تكون حديثة التاريخ .

نُسخة من “الرقم القومي” للأب .

ادخل البيانات والمعلومات الخاصة بالأفراد المُسجلين في خدمات الدعم الغذائي مثل رقم الهاتف، والعنوان .

تحضير نُسخ من ” بطاقات الهوية ” لأفراد الأُسرة . موقع مصر الرقمية لتسجيل المواليد في بطاقة التموين عبر الانترنت 2021 اتبع الخطوات الآتية لإضافة مواليد : أولاً : ابحث عن الموقع الرسمي لوزارة التموين من هنا.

ثانياً : اضغط على كلمة ” تسجيل الدخول ” إلى الحساب برقم الهاتف، وكلمة المرور، وبعد الإنتهاء اضغط على كلمة ” الدخول إلى حسابي ” .

رابعاً : اضغط على أيقونة ” التموين ” اضغط على كلمة ” ضم أفراد أُسرتي “، ثم اضغط على كلمة ” ابدأ الخدمة “

خامساً : اضغط على كلمة ” إضافة البيانات ” بعد الموافقة على ” الشروط والأحكام ” .

سادساً : أدخل البيانات المُرادة مثل ” الاسم الرباعي، والرقم القومي، وغيرها، ثم أنقر على كلمة ” إضافة ” .

سابعاً : أخيراً يكون الاسم الذي أضفته تم ضمه إلى ” البطاقة التموينية ” . شروط إضافة مواليد إلى البطاقة التموينية 2021 يجب أن يكون الدخل الشهري للأُسرة لا يزيد عن 1500 جنيه مصري .

لفئة المعاشات يجب أن يكون الدخل الشهري للأُسرة لا يزيد عن 1200 جنيه مصري .

في شهري يوليو القادم سوف يتم رفع الحد الأدنى لــ ” إضافة المواليد ” .

إضافة المواليد لمن هُم لديهم أطفال في سن عامين أو يزيد .

أن تكون البطاقة مُحتواه على 4 أفراد فقط .

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