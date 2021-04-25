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محمد سياف - ابو ظبي - تشهد الحكومة في الفترة الأخيرة في مصر العديد من التطورات التي تسعى إلى تحقيقها، ومن ضمن المجهودات التي تمت الشركة المصرية للاتصالات إتاحة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي في مختلف المحافظات، حيث يقوم الشخص المستفيد بإدخال رقم الهاتف للتمكن من الحصول على فاتورة التليفون الأرضي وذلك بمجرد الدخول على الرابط الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، ونوضح من خلال هذا المقال لكافة متابعينا خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر إبريل 2021.

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن إمكانية سداد الفاتورة إلكترونيا سواء بشكل شهري أو سنوي، وذلك من خلال الاتفاق الذي يتم بين الشخص المشترك والشركة، ويتم دفع الفاتورة خلال الفترة التي تم تحديدها وفي حالة التأخير يتم إرسال إنذار يخطر فيه الشخص المستفيد بالدفع وفي حالة التأخر المتعمد يتم فصل الخدمة عنه حتى يتم الدفع، علماً بأن فاتورة التليفون الأرضي أصبحت مرتبطة بالإنترنت أي إنه في حالة فصل الخدمة يتم فصل الإنترنت.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر إبريل 2021

لكي يتمكن المستفيد من الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر إبريل يتم الدخول على الرابط الرسمي للشركة، وذلك من خلال اتباع خطوات الاستعلام التي نوضحها لكافة متابعينا عبر موقع مصر فايف، مع ضرورة التأكد من إدخال الكود الخاص بالمحافظة الخاصة بالشخص المستفيد من الخدمة، والتأكد من كتابة رقم التليفون الأرضي بشكل صحيح، ثم الضغط على أيقونة إظهار فاتورة التليفون.

طريقة سداد قيمة فاتورة التليفون

تنوعت الطرق الخاصة بسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي ونوضحها لكافة متابعينا من خلال هذا المقال وهي:

منافذ الشركة المصرية للاتصالات في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية

منافذ فوري

منافذ أمان

منافذ خدماتي

منافذ مصاري

مكاتب البريد المصري

بالإضافة إلى إمكانية سداد فاتورة التليفون بشكل إلكتروني يشترط فقط توافر شبكة الإنترنت، والدخول على الرابط الرسمي للشركة المصرية للاتصالات واتباع الخطوات التي تم ذكرها أعلى المقال، ومن الجدير بالذكر أنه في حالة واجه الشخص المستخدم مشكلة في التليفون الأرضي أو الإنترنت يتم الاتصال مباشرة على الخط الساخن الذي أشارت إليه الشركة وهو 155.